В России начинается проверка рекламы 5Г

·0·Технологии
В России начинается проверка рекламы 5Г

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России готовится к изучению рекламных материалов операторов связи, в которых упоминается технология 5Г. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании экспертного совета ФАС, поскольку сети пятого поколения в стране еще не запущены в широкое коммерческое использование. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По мнению экспертов, использование термина 5Г в названиях услуг и рекламных кампаниях может вызвать сомнения с точки зрения добросовестной конкуренции. Реклама технологий, которые фактически еще не работают, приводит к формированию у потребителей неверного представления об услугах.

ФАС проанализирует не только рекламу 5Г, но и ряд маркетинговых акций. В частности, в центре внимания окажутся предложения «ВымпелКома» и «МегаФона», а также программы перехода с сохранением номера (МНП) операторов «ВымпелКом» и Т2.

Кроме того, совет рассмотрит проблемы, связанные с ростом числа отказов при переносе номера от одного оператора к другому, длительностью телефонных звонков и временем ожидания до включения автоответчика.

Ранее сообщалось, что развитие 5Г в России сталкивается с ограничениями. В выделенных частотах новый стандарт не увеличивает скорость, а лишь служит для отображения значка 5Г на экране смартфона.

Россия5GСвязьРекламаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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