Anthropic представила модель Claude Фабле 5, обнаруживающую уязвимости в Линукс и macOS

Компания Anthropic анонсировала новое поколение моделей AI — Claude Фабле 5 и Claude Mythos 5. Разработчики отмечают, что ключевой особенностью этих моделей является способность самостоятельно выполнять сложные многоэтапные задачи в течение нескольких часов без постоянного участия пользователя. В настоящее время Claude Фабле 5 доступна широкой публике, а более мощная версия Мйтос 5 используется в рамках закрытой программы Проджект Глассвинг, ориентированной на кибербезопасность и биологические исследования. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Модель Claude Фабле 5 основана на технологии Claude Mythos, которая показала свою эффективность в выявлении и устранении уязвимостей в Линукс, macOS, Фирефокс и других крупных программных проектах. По словам представителей Anthropic, новые модели способны автономно завершать проекты, которые ранее требовали команды специалистов. Например, в сотрудничестве со Stripe модель помогла мигрировать кодовую базу из 50 миллионов строк на языке Рубй, что при ручном выполнении заняло бы несколько месяцев.

Профессор Уортонской школы бизнеса Итан Моллик также высоко оценил возможности модели. Он сообщил, что дал Claude Фабле 5 техническое задание на 19 страниц по созданию аналитического инструмента, и модель за девять с половиной часов без какого-либо вмешательства разработала полноценное программное решение. Кроме того, мультимодальные возможности модели были продемонстрированы путем самостоятельного прохождения игры Покемон ФиреРед, основываясь только на изображении на экране.

Вместе с выпуском новых моделей Anthropic усилила систему безопасности. Если система обнаруживает запросы, связанные с кибератаками, созданием эксплойтов или синтезом химических веществ, она автоматически переключает пользователя на более слабую модель предыдущего поколения (Опус 4.8). Компания подчеркивает, что такие меры необходимы для безопасного внедрения мощных систем AI, способных работать долгое время без участия человека.