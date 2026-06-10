Робот-курьеры Yandex начнут работу на улицах Воронежа и Тюмени

·0·Технологии
Робот-курьеры Yandex начнут работу на улицах Воронежа и Тюмени

До конца лета 2026 года сервис роботизированной доставки компании Yandex будет запущен в Воронеже и Тюмени. Как сообщили представители компании, география проекта расширится до шести городов-миллионников, а до конца года планируется добавление новых регионов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В настоящее время в этих городах работают специальные роботы-картографы. Их основная задача — создание подробной трехмерной (3Д) карты улиц. Эти карты позволят роботам-курьерам в будущем безошибочно перемещаться в городской среде и точно находить адреса.

Пользователи смогут оформлять заказы через роботов в приложениях Yandex Лавка и Yandex Эда. В новых регионах будут использоваться роверы четвертого поколения, серийно выпускаемые Yandex. Эти устройства адаптированы к сложным городским условиям.

Если по итогам первого квартала 2026 года парк роботов составлял 500 единиц, то к концу 2027 года планируется увеличить их число до 20 000. С начала года компания в несколько раз расширила зону охвата, подключив к сервису более 100 дарксторов и зон доставки.

YandexРобототехникаТехнологииИскусственный ИнтеллектЛогистика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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