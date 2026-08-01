Qualcomm прокомментировала падение робота 4НЭ-1 на презентации Computex 2026

·49·Технологии
Qualcomm прокомментировала падение робота 4НЭ-1 на презентации Computex 2026

Презентация компании Qualcomm на выставке Computex 2026 в Тайбэе запомнилась неожиданным и интересным инцидентом. Гуманоидный робот 4НЭ-1, разработанный НЭУРА Роботикс и созданный на эталонной платформе Qualcomm Драгонвинг ИК10 Роботикс Референке Десигн, внезапно упал навзничь прямо на сцене. Этот курьезный случай привлек внимание зрителей и интернет-пользователей, однако представители компании внесли ясность в ситуацию, сообщив, что все произошло в строгом соответствии с протоколом безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет Том'с Хардваре, робот 4НЭ-1, созданный в результате сотрудничества НЭУРА Роботикс и Qualcomm, во время презентации успешно передал представителю компании демонстрационную плату Драгонвинг ИК10. Однако всего через несколько секунд после передачи предмета робот без каких-либо внешних предупреждений завалился назад. Организаторы попытались сгладить ситуацию, накрыли робота тканью и увели со сцены.

Система безопасности и непредвиденный сбой

Хотя многие сочли это происшествие технической неполадкой или программной ошибкой, по данным иксбт.ком, компания Qualcomm объяснила истинную причину инцидента. Выяснилось, что к падению привел кратковременный сбой связи. Потеря соединения мгновенно активировала внутренние защитные механизмы робота, и система автоматически перешла в режим контролируемого отключения.

Представители компании подчеркнули, что случившееся — это не баг, а заранее запрограммированный защитный процесс. В чрезвычайной ситуации робот действовал по специальной программе «безопасного падения», чтобы сохранить целостность и не нанести вреда окружающим людям. Несмотря на то, что со стороны это выглядело необычно и комично, в Qualcomm заявили, что система безопасности выполнила свою задачу на все сто процентов.

Реальные данные для дальнейшего развития

Данный инцидент послужит важным практическим опытом для инженеров. Специалисты Qualcomm отметили, что подобные реальные кейсы имеют ключевое значение для дальнейшего совершенствования алгоритмов и повышения надежности робототехнических платформ в будущем. Принятие правильных решений в непредвысказанной среде и обеспечение безопасности остаются главным приоритетом для любой автономной системы.

Напомним, что платформа Qualcomm Драгонвинг ИК10, на базе которой создан робот 4НЭ-1, обладает вычислительной мощностью около 700 TOPS. Эта мощная архитектура разработана специально для сложных гуманоидных роботов и других автономных систем, требующих обработки огромных объемов данных в реальном времени, и призвана расширить возможности подобных технологий.

Qualcomm4NE-1РобототехникаComputex 2026NEURA Robotics
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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