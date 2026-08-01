Xiaomi анонсировала новый флагман с экраном 185 Hz

Бренд Xiaomi раскрыл официальную информацию о смартфоне Redmi К100 Pro Max, который считается одним из самых передовых мобильных устройств компании. Как сообщает издание иксбт.ком, президент компании Лу Вэйбин обнародовал основные технические характеристики и возможности будущего флагмана еще до даты презентации, причем устройство выделяется упором на сверхвысокую производительность и игровые возможности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Экран рекордного уровня и игровые возможности

Сообщается, что презентация запланирована на вечер 11 августа, и уже сейчас запущен процесс приема предварительных заказов на устройство. Новый смартфон примечателен тем, что впервые в истории Xiaomi получит игровой ОЛЭД-дисплей с частотой 185 Hz. Этот дисплей поддерживает частоту 185 кадров в секунду более чем в тридцати популярных играх.

В целях дальнейшего расширения возможностей дисплея в устройство внедрены технологии повышения частоты кадров и масштабирования изображения, которые могут работать параллельно друг с другом. Кроме того, частота опроса сенсорного слоя экрана составляет 480 Hz, что резко улучшает скорость отклика на касания.

Мощное аппаратное обеспечение и искусственный интеллект

Управляющая система смартфона опирается на новейший процессор Snapdragon 8 Элите Ген 5, выполненный по 3-нанометровому технологическому процессу второго поколения. Для обеспечения высокой производительности к данной платформе добавлен специальный чип искусственного интеллекта (ИИ) под названием Д2, отвечающий за обработку графики.

Лу Вэйбин отметил, что с помощью данной конфигурации устройство смогло набрать около 4,56 миллиона баллов в бенчмарке AnTuTu. Ожидается, что этот показатель станет абсолютным лучшим результатом среди всех устройств, работающих на базе данного процессора.

Специальные решения для геймеров и звук

При создании устройства особое внимание было уделено потребностям мобильных геймеров. В частности, смартфон оснащен специальной усовершенствованной антенной системой, которая заметно снижает задержки интернет-соединения в онлайн-играх.

Вопросу качества звука также уделили особое внимание: новый флагман получил аудиосистему с акустической настройкой Сунд бй Босе. Данная система позволяет четко слышать звуки шагов и выстрелов во время игрового процесса и быстро определять их направление.