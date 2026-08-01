Российское издание «КодДурова» сменило название на «Код.ру»

·41·Технологии
Российское издание «КодДурова» сменило название на «Код.ру»

Одно из известных российских технологических изданий «КодДурова» официально изменило свое название на «Код.ру». Согласно официальному заявлению редакции издания, работы над этим масштабным ребрендингом начались задолго до последних громких событий вокруг основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На начальных этапах этот проект специализировался в основном на освещении новостей, связанных с «ВКонтакте», мессенджером Telegram и экосистемой TON. Однако со временем направление издания значительно расширилось, и сегодня оно доводит до читателей важнейшие события в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, финансовых технологий и цифровых услуг.

Основные причины смены названия

Как поясняют представители редакции, использование имени Павла Дурова в названии проекта со временем перестало соответствовать реальному содержанию и направлению издания. Причиной тому послужило то, что предприниматель никогда не имел отношения к повседневной деятельности данного средства массовой информации и не управлял проектом.

Тем не менее, журналисты признали, что возникшие в последнее время события и обстоятельства ускорили процесс смены названия. В то же время специалисты особо подчеркнули, что ребрендинг такого масштаба невозможно осуществить за несколько дней, и это был тщательно продуманный долгосрочный шаг.

Решение сервиса «ЛитРес»

Согласно данным иксбт.ком, на фоне этих изменений одна из крупных российских книжных платформ — «ЛитРес» также внесла изменения в свой каталог. В частности, сервис принял решение приостановить продажи двух биографических книг, посвященных личности Павла Дурова.

Напомним, в конце июля Росфинмониторинг Российской Федерации внес основателя Telegram Павла Дурова в список террористов и экстремистов. Поводом для этого стало возбужденное против предпринимателя уголовное было дело по обвинению в содействии террористической деятельности, было объявлено о начале международного розыска в его отношении.

Kod.руПавел ДуровТехнологииTelegramЛитРес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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