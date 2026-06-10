Аккумулятор 8000 mAh и ИП65: представлен бюджетный смартфон Realme П4Р 5Г

Компания Realme официально представила свой новый смартфон Realme П4Р 5Г. Несмотря на принадлежность к бюджетному ценовому сегменту, устройство выделяется высокой автономностью и надежной защитой. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Смартфон оснащен 6,8-дюймовым ИПС-дисплеем с поддержкой разрешения ХД+ и частотой обновления 144 Hz. Пиковая яркость экрана достигает 1200 нит, что позволяет комфортно считывать информацию даже в солнечный день. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek Dimensity 6300.

Главная особенность новой модели — огромный аккумулятор емкостью 8000 mAh. Смартфон поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Корпус устройства защищен от пыли и брызг воды по стандарту ИП65. Камера включает основной сенсор на 50 Мп и селфи-камеру на 8 Мп.

Realme П4Р 5Г будет доступен в трех конфигурациях памяти: 4/128 GB, 6/128 GB и 6/256 GB. Цена базовой модели начинается от 200 долларов, однако на старте продаж на все версии действует скидка 20 долларов. Смартфон оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3 и портом USB-C.