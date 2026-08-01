КАТЛ представила новый аккумулятор, заряжающийся за 3 минуты 44 секунды

·41·Технологии
КАТЛ представила новый аккумулятор, заряжающийся за 3 минуты 44 секунды

Компания КАТЛ, мировой лидер по производству источников питания для электромобилей и бытовой техники, продемонстрировала новый маломощный потребительский аккумулятор, способный заряжаться от 10 до 80 процентов всего за 3 минуты 44 секунды. Согласно информации Иксбт.ком, это достижение показывает, что с помощью современных технологий время зарядки электротранспорта и мобильных устройств входит в эпоху, когда оно измеряется уже не минутами, а секундами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В последние годы между крупными автоэкспертами и производителями батарей резко обострилась конкуренция в сфере технологий сверхбыстрой зарядки. В частности, компания BYD заявляла, что ее модель аккумулятора Бладе 2.0 способна восполнить заряд от 10 до 70 процентов за 5 минут. Однако Geely улучшила этот показатель, объявив, что ее батарея Голден Брик тратит на тот же объем 4 минуты 22 секунды.

Тем не менее, КАТЛ, являющаяся одним из лидеров в этой сфере, ранее уже демонстрировала коммерческий аккумулятор, работающий на скорости 8К, который мог заряжаться от 20 до 80 процентов за 6 минут 48 секунд. Однако новейшая потребительская маломощная разработка компании превзошла эти результаты, зафиксировав один из самых высоких скоростных показателей.

Рыночные тенденции и достижения других компаний

Отмечается, что данный новый аккумулятор пока не применяется напрямую в автомобилях, поэтому его нельзя напрямую сравнивать с технологиями, уже используемыми в транспортных средствах таких брендов, как BYD и Geely. Тем не менее, это не просто испытание в лабораторных условиях, а полноценный аккумуляторный блок, проходящий тесты в условиях реальной быстрой зарядки.

Кроме того, на рынке над столь же быстрыми технологиями работают не только КАТЛ, но и другие крупные игроки. В частности, группа ФАВ недавно заявила, что ее аккумулятор заряжается от 10 до 70 процентов за 3 минуты 41 секунду. Хотя это немного отличается от показателей КАТЛ, разница составляет всего несколько секунд.

Все эти тенденции сводятся к одной общей идее: теперь время восполнения энергии исчисляется секундами. Это означает, что в будущем использование электромобилей станет таким же быстрым и удобным процессом, как и заправка машины на традиционных автозаправочных станциях.

CATLАккумуляторТехнологииЭлектромобильЗарядка
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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