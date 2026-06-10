Бывшие сотрудники SpaceX хотят обеспечить ИИ солнечной энергией

Два бывших специалиста SpaceX представили неожиданный проект для крупных центров обработки данных (хйперскалерс). Они строят электростанции, не связанные с космосом, которые можно возвести на Земле быстрее и дешевле, чем станции на природном газе. Стартап Амбросиа Энергй, работавший в секретном режиме, стремится обеспечить круглосуточную подачу энергии, объединяя солнечные панели с литий-ионными аккумуляторами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основатель и президент Амбросиа Энергй Сара Спангело в интервью TechCrunch заявила, что компания планирует запускать электростанции любого масштаба в течение 12 месяцев после подписания контракта. Цель стартапа — достижение гигаваттных мощностей. Чтобы снизить расходы, инженеры упростили аккумуляторные блоки: система медленно заряжается в течение дня и постепенно отдает энергию ночью, что продлевает срок службы оборудования.

В настоящее время стоимость одного мегаватт-часа энергии на самых эффективных газотурбинных станциях составляет около 107 долларов, а их строительство занимает от 5 до 7 лет. Амбросиа обещает снизить этот показатель до 100 долларов и повысить надежность. Это особенно важно в эпоху AI, когда потребление энергии резко возрастает из-за таких технологий, как ChatGPT.

Сара Спангело и генеральный директор Бен Лонгмайер ранее работали над проектом Starlink в составе SpaceX. Их стартап Сварм был приобретен компанией Илона Маска. Спангело ранее получила опыт в Google, а Лонгмайер — в Apple. В настоящее время проект привлек инвестиции от фонда ДФДж Гровт, и основатели переносят свой опыт из космических технологий в энергетический сектор.