Бывшие сотрудники SpaceX хотят обеспечить ИИ солнечной энергией

·0·Технологии
Бывшие сотрудники SpaceX хотят обеспечить ИИ солнечной энергией

Два бывших специалиста SpaceX представили неожиданный проект для крупных центров обработки данных (хйперскалерс). Они строят электростанции, не связанные с космосом, которые можно возвести на Земле быстрее и дешевле, чем станции на природном газе. Стартап Амбросиа Энергй, работавший в секретном режиме, стремится обеспечить круглосуточную подачу энергии, объединяя солнечные панели с литий-ионными аккумуляторами. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Основатель и президент Амбросиа Энергй Сара Спангело в интервью TechCrunch заявила, что компания планирует запускать электростанции любого масштаба в течение 12 месяцев после подписания контракта. Цель стартапа — достижение гигаваттных мощностей. Чтобы снизить расходы, инженеры упростили аккумуляторные блоки: система медленно заряжается в течение дня и постепенно отдает энергию ночью, что продлевает срок службы оборудования.

В настоящее время стоимость одного мегаватт-часа энергии на самых эффективных газотурбинных станциях составляет около 107 долларов, а их строительство занимает от 5 до 7 лет. Амбросиа обещает снизить этот показатель до 100 долларов и повысить надежность. Это особенно важно в эпоху AI, когда потребление энергии резко возрастает из-за таких технологий, как ChatGPT.

Сара Спангело и генеральный директор Бен Лонгмайер ранее работали над проектом Starlink в составе SpaceX. Их стартап Сварм был приобретен компанией Илона Маска. Спангело ранее получила опыт в Google, а Лонгмайер — в Apple. В настоящее время проект привлек инвестиции от фонда ДФДж Гровт, и основатели переносят свой опыт из космических технологий в энергетический сектор.

SpaceXAmbrosia EnergyСолнечная ЭнергияИскусственный ИнтеллектТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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