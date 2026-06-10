Джедифй привлекла 24 миллиона долларов инвестиций для агентов на базе AI

Хотя провайдеры AI предлагают свои продукты как готовые решения, на практике АИ-агенты не могут работать эффективно, не изучив специфику бизнеса. Если модель не понимает, как компания рассчитывает доход или права доступа к файлам, её польза будет ограничена. Нью-йоркский стартап Джедифй стремится решить именно эту проблему. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Платформа Джедифй подключается через API к таким источникам, как базы данных предприятий, СааС-приложения, инструменты БИ и даже каналы Slack. Она создает специальный «контекстный граф» компании, помогая АИ-агентам лучше понимать бизнес-процессы. Как сообщает TechCrunch, стартап привлек 24 миллиона долларов в раунде серии А под руководством Норвест. Snowflake также приняла участие в качестве стратегического инвестора, интегрируя технологию Джедифй в свои продукты, включая Кортекс AI.

Основатель и генеральный директор компании Ассаф Хенкин отмечает, что для эффективной работы внутри предприятия АИ-агенты должны видеть взаимосвязи между данными, разрешениями, рабочими процессами и специфической терминологией компании. Этот контекст позволяет агенту не теряться в массиве данных и фокусироваться только на информации, относящейся к конкретной задаче. Например, компания Китеворкс с помощью этой технологии создала интеллектуальное приложение, предоставляющее отделам продаж всю необходимую информацию о клиентах в режиме реального времени.

Вопросы безопасности также находятся в центре внимания Джедифй. Система наследует разрешения из существующих систем идентификации и файловых систем, что гарантирует, что АИ-агент не покажет конфиденциальные данные (например, финансовые отчеты), на которые у сотрудника нет прав доступа. В настоящее время Джедифй работает со средними и крупными предприятиями, а среди её клиентов есть такие известные бренды, как Те Веатер Компанй.