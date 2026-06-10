Джедифй привлекла 24 миллиона долларов инвестиций для агентов на базе AI

·1·Технологии
Джедифй привлекла 24 миллиона долларов инвестиций для агентов на базе AI

Хотя провайдеры AI предлагают свои продукты как готовые решения, на практике АИ-агенты не могут работать эффективно, не изучив специфику бизнеса. Если модель не понимает, как компания рассчитывает доход или права доступа к файлам, её польза будет ограничена. Нью-йоркский стартап Джедифй стремится решить именно эту проблему. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает издание.

Платформа Джедифй подключается через API к таким источникам, как базы данных предприятий, СааС-приложения, инструменты БИ и даже каналы Slack. Она создает специальный «контекстный граф» компании, помогая АИ-агентам лучше понимать бизнес-процессы. Как сообщает TechCrunch, стартап привлек 24 миллиона долларов в раунде серии А под руководством Норвест. Snowflake также приняла участие в качестве стратегического инвестора, интегрируя технологию Джедифй в свои продукты, включая Кортекс AI.

Основатель и генеральный директор компании Ассаф Хенкин отмечает, что для эффективной работы внутри предприятия АИ-агенты должны видеть взаимосвязи между данными, разрешениями, рабочими процессами и специфической терминологией компании. Этот контекст позволяет агенту не теряться в массиве данных и фокусироваться только на информации, относящейся к конкретной задаче. Например, компания Китеворкс с помощью этой технологии создала интеллектуальное приложение, предоставляющее отделам продаж всю необходимую информацию о клиентах в режиме реального времени.

Вопросы безопасности также находятся в центре внимания Джедифй. Система наследует разрешения из существующих систем идентификации и файловых систем, что гарантирует, что АИ-агент не покажет конфиденциальные данные (например, финансовые отчеты), на которые у сотрудника нет прав доступа. В настоящее время Джедифй работает со средними и крупными предприятиями, а среди её клиентов есть такие известные бренды, как Те Веатер Компанй.

JedifyИскусственный ИнтеллектСтартапSnowflakeБизнес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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