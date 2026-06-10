Сотрудничество Pinterest и Amazon: Новые возможности для креаторов

·1·Технологии
Сотрудничество Pinterest и Amazon: Новые возможности для креаторов

Платформа Pinterest объявила о расширении сотрудничества с Amazon. Теперь социальная сеть предоставляет креаторам возможность интеграции магазинов Amazon Сторефронт. Эти онлайн-магазины позволяют авторам получать доход через партнерские (аффилиатные) ссылки на товары, представленные в их видео и контенте. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Этот шаг станет для Pinterest важным инструментом для привлечения авторов, которые уже развивают свой бизнес на таких крупных платформах, как Instagram, TikTok, YouTube и Facebook. По данным компании, более половины пользователей заходят на платформу с целью совершения покупок, а ежемесячно выполняется более 80 миллиардов поисковых запросов.

С помощью нового инструмента креаторы могут напрямую привязывать свои страницы Amazon Сторефронт к аккаунту Pinterest. После завершения настроек при отметке соответствующего товара Amazon партнерская ссылка будет добавляться автоматически. Это полностью автоматизирует процесс рекламы товаров и позволяет подписчикам лучше видеть рекомендации авторов.

Данное соглашение является продолжением многолетнего рекламного партнерства, начатого в 2023 году. В 2024 году Pinterest также заключил аналогичную рекламную сделку с Google. Эти действия направлены на повышение потенциала монетизации платформы и, как ожидается, станут решением проблемы низкокачественного контента, созданного с помощью AI, который в последнее время вызывает недовольство пользователей.

Работая с реальными креаторами, Pinterest стремится восстановить свою репутацию и снова стать источником вдохновения и центром покупок. Компания сообщила, что в скором времени планирует запустить функцию подключения магазинов и с другими партнерами.

PinterestAmazonТехнологииЭлектронная КоммерцияКреаторы
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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