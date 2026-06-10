Почему корпоративный AI станет главной темой ВиваТеч 2026

Издание TechCrunch в партнерстве с ВиваТеч 2026 освещает технологии, основателей и идеи, движущие новой волной инноваций. В рамках этого сотрудничества TechCrunch и ВиваТеч поддерживают новые стартапы через конкурс "ВиваТеч Инноватион оф те Еар". Победитель получит возможность представить свой проект в Париже и занять место в списке Стартуп Баттлефиелд 200 перед мероприятием TechCrunch Disrupt 2026, которое пройдет 13-15 октября в Сан-Франциско. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

В последние годы глобальная гонка AI характеризовалась в основном борьбой за фундаментальные модели, чат-боты и внимание потребителей. Однако за этой открытой конкуренцией стремительно развивается другая экосистема, основанная на корпоративной инфраструктуре, операционных системах и промышленном искусственном интеллекте. В то время как Силикон Валлей в основном фокусируется на больших языковых моделях и потребительских АИ-продуктах, многие европейские компании делают упор на внедрение искусственного интеллекта в сложные системы, такие как производство, логистика, здравоохранение и кибербезопасность.

Внедрение АИ-технологий в крупных организациях создает специфические проблемы, такие как управление, комплаенс (комплианке), безопасность и операционная надежность. Индустрия теперь сталкивается с реальностью перехода искусственного интеллекта от стадии экспериментов к полномасштабному производству. Выставка ВиваТеч 2026 станет главной площадкой, демонстрирующей растущие амбиции Европы в области корпоративного AI.

В настоящее время стартапы оцениваются не по своей новизне, а по способности интегрироваться в существующую корпоративную среду, преодолевать регуляторные сложности и приносить измеримую операционную ценность. Инвесторы также начали отдавать приоритет инфраструктуре, внедрению и конкретным результатам, а не чистым экспериментам. ВиваТеч 2026 обещает стать лучшей платформой для обсуждения этих важных изменений.