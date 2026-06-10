Правительство Индии сомневается в Starlink накануне IPO SpaceX

Планы компании SpaceX под руководством Илона Маска по привлечению миллионов новых пользователей к своей спутниковой интернет-сети могут оказаться под угрозой из-за проблем с правительством Индии. После многолетних переговоров SpaceX получила лицензию на начало деятельности в Индии в 2025 году, однако, как сообщает Bloomberg, официальный Дели временно приостановил этот процесс. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Причиной этого называют использование системы Starlink на территории Ирана без официального разрешения. Индийские власти обеспокоены тем, что компания не полностью соблюдает местные законы. Вице-президент SpaceX Лорен Дрейер опровергла эти сообщения в социальных сетях, заявив, что переговоры с правительством продолжаются продуктивно. Тем не менее, Bloomberg подчеркивает, что переговоры не прекратились полностью, но процесс замедлился.

Задержка выхода на рынок Индии может негативно повлиять на ожидаемое IPO SpaceX. Финансовые отчеты показывают, что рост числа пользователей Starlink замедляется. Стоимость системы зависит от количества охваченных ею стран, поскольку затраты на создание глобальной инфраструктуры остаются неизменными, а доход зависит исключительно от количества подписчиков.

Правительство Индии выдвинуло строгие требования по хранению данных на местном уровне и сетевой безопасности. Хотя SpaceX пытается выполнить эти условия, инцидент в Иране вызвал у правительства опасения по поводу потери контроля над Starlink. Ранее украинские военные также жаловались на отключение связи Илоном Маском в 2022 году.

Кроме того, переговоры Starlink с правительством Тайваня также зашли в тупик. Причиной этого называют мнение Маска о том, что Тайвань является частью Китая, и его отказ работать с местными партнерами. Неопределенность на таком крупном рынке, как Индия, ставит под вопрос будущее стратегически важного проекта для SpaceX.