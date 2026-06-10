SpaceX создает ИИ-спутники размером с Boeing 747

Компания SpaceX раскрыла свои планы по созданию флота гигантских центров обработки данных на орбите Земли. Согласно проекту, представленному Илоном Маском, длина «ИИ-спутника» первого поколения составит около 70 метров, что сопоставимо с размерами самолета Boeing 747. Эти устройства предназначены для выполнения сложных вычислений в космосе. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает ресурс.

Новые спутники будут оснащены графическими процессорами (GPU) NVIDIA Rubin корпоративного уровня. По имеющимся данным, каждый аппарат будет нести на борту эквивалент серверной стойки GB300, состоящей из 72 GPU. Для контроля тепла, выделяемого такими высокопроизводительными системами, SpaceX планирует использовать специальную жидкостную систему охлаждения.

Для рассеивания тепла в условиях космического вакуума каждый спутник будет оснащен развертываемыми радиаторами площадью 110 квадратных метров. По мнению экспертов, велика вероятность использования аммиака вместо воды, так как он остается в жидком состоянии даже при низких температурах. Аналогичная технология в настоящее время используется на Международной космической станции (МКС).

Илон Маск отметил, что эти спутники будут иметь более простую конструкцию по сравнению с устройствами Starlink, так как им не требуются сложные антенные решетки, необходимые для широкополосной связи. SpaceX планирует наладить массовое производство этих ИИ-устройств на своем заводе в Бастропе, штат Техас, до конца следующего года.