Intel придумала новый способ резкого снижения цен на ноутбуки

·37·Технологии
Intel придумала новый способ резкого снижения цен на ноутбуки

Компания Intel раскрыла новые подробности проекта Firefly, направленного на создание максимально доступных ноутбуков на базе процессоров поколения Вилдкат Лаке. По словам старшего директора подразделения клиентских решений Intel Ниша Нилалоджанана, основная идея проекта заключается в использовании инфраструктуры, применяемой сегодня в производстве смартфонов. Это позволит значительно снизить себестоимость комплектующих и ускорить вывод новых устройств на рынок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В качестве основы будущих ноутбуков выбраны процессоры Вилдкат Лаке, включая 6-ядерный Intel Коре 5 320. Этот CPU имеет два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра, а также графическую подсистему иГПУ с двумя ядрами Ксе3. Компания уже разработала эталонные конструкции ноутбуков в сотрудничестве с китайскими заводами, специализирующимися на производстве смартфонов.

Один из представленных прототипов оснащен металлическим корпусом толщиной всего 12,9 мм и современным набором портов (два USB-C, один УСБ-А и HDMI). Чтобы сделать устройство еще дешевле, Intel разработала новую систему охлаждения, состоящую из одной тонкой медной тепловой трубки, а также более экономичную конструкцию кабелей для подключения интерфейсов к материнской плате.

Еще один важный аспект — в ноутбуках будут использоваться модули памяти, изначально предназначенные для смартфонов. По мнению специалистов Intel, внедрение технологий индустрии смартфонов в мир компьютеров поможет снизить себестоимость ноутбуков в несколько раз.

IntelНоутбукWildcat LakeТехнологииГаджеты
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Сэм Альтман и Якуб Пачоцки о будущем OpenAI и третьей фазеСэм Альтман и Якуб Пачоцки о будущем OpenAI и третьей фазеСегодня, 23:28Инженер xAI уволен после предупреждения о безопасности GrokИнженер xAI уволен после предупреждения о безопасности GrokСегодня, 22:56Эндрю Янг перестал ждать Вашингтон и запустил новый стартапЭндрю Янг перестал ждать Вашингтон и запустил новый стартапСегодня, 22:28Хакеры взломали серверы Oracle ПеоплеСофт более 100 организацийХакеры взломали серверы Oracle ПеоплеСофт более 100 организацийСегодня, 21:55Amazon берет в долг 17,5 миллиарда долларов для гонки в сфере AIAmazon берет в долг 17,5 миллиарда долларов для гонки в сфере AIСегодня, 20:30Проблема бесконечной перезагрузки смартфонов Google Pixel не решенаПроблема бесконечной перезагрузки смартфонов Google Pixel не решенаСегодня, 20:23
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус