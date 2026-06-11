Intel придумала новый способ резкого снижения цен на ноутбуки

Компания Intel раскрыла новые подробности проекта Firefly, направленного на создание максимально доступных ноутбуков на базе процессоров поколения Вилдкат Лаке. По словам старшего директора подразделения клиентских решений Intel Ниша Нилалоджанана, основная идея проекта заключается в использовании инфраструктуры, применяемой сегодня в производстве смартфонов. Это позволит значительно снизить себестоимость комплектующих и ускорить вывод новых устройств на рынок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В качестве основы будущих ноутбуков выбраны процессоры Вилдкат Лаке, включая 6-ядерный Intel Коре 5 320. Этот CPU имеет два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра, а также графическую подсистему иГПУ с двумя ядрами Ксе3. Компания уже разработала эталонные конструкции ноутбуков в сотрудничестве с китайскими заводами, специализирующимися на производстве смартфонов.

Один из представленных прототипов оснащен металлическим корпусом толщиной всего 12,9 мм и современным набором портов (два USB-C, один УСБ-А и HDMI). Чтобы сделать устройство еще дешевле, Intel разработала новую систему охлаждения, состоящую из одной тонкой медной тепловой трубки, а также более экономичную конструкцию кабелей для подключения интерфейсов к материнской плате.

Еще один важный аспект — в ноутбуках будут использоваться модули памяти, изначально предназначенные для смартфонов. По мнению специалистов Intel, внедрение технологий индустрии смартфонов в мир компьютеров поможет снизить себестоимость ноутбуков в несколько раз.