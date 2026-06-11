Почти 7-дюймовый экран и аккумулятор 6000 мАч: Poco К81 Pro поступил в продажу

Российские ритейлеры начали продажи нового бюджетного смартфона Poco К81 Pro, международный дебют которого состоялся в конце апреля. Об этом сообщила пресс-служба крупного дистрибьютора бытовой техники и электроники диХусе. Об этом Иксбт.ком сообщает. передает.

Эта новинка стала первым устройством в своей серии, работающим «из коробки» под управлением операционной системы Xiaomi HyperOS 3. Одной из ключевых особенностей смартфона является его 6,9-дюймовый ЛКД-экран с частотой обновления 120 Гц и яркостью 800 нит.

За производительность устройства отвечает процессор Унисок Т7250, оно оснащено камерами на 16 и 8 Мп. Также в смартфон установлен аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки 15 В.

Poco К81 Pro представлен на рынке в трех цветах — зеленом, черном и золотом. Пользователи могут выбрать одну из трех конфигураций памяти в зависимости от своих потребностей.