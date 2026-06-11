Starlink в небе Чили: интернет со скоростью 310 Mbps для вертолетов

В отдаленных районах южных горных хребтов Чили, где традиционные средства связи практически отсутствуют, вертолетные службы начали использовать спутниковый интернет Starlink. Сеть обеспечивает стабильное широкополосное соединение в условиях Патагонии и Анд, где строительство наземной инфраструктуры невозможно, что критически важно для безопасности полетов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Чили остается одним из ключевых полигонов для развития Starlink с момента запуска сервиса в 2021 году. Ранее эта технология использовалась для подключения удаленных школ и населенных пунктов. В ноябре 2025 года в стране была внедрена функция Директ то Девике, позволяющая смартфонам принимать прямой спутниковый сигнал для экстренной связи.

В авиационной сфере система была адаптирована для работы на вертолетах и официально сертифицирована для использования во время полетов. По данным компании, оборудование способно выдерживать вибрации, перепады температур и нагрузки, возникающие при эксплуатации вертолетов. Система гарантирует скорость до 310 Mbps и задержку (латенкй) менее 99 ms.

Для экипажей это означает возможность получения метеорологических данных в режиме реального времени, координации операций и видеосвязи. Стоит отметить, что только за 2026 год Starlink успела привлечь в свою сеть 11 новых авиакомпаний, укрепляя свои позиции на мировом авиационном рынке.