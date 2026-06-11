Неожиданный подарок для пользователей iPhone: скорость АирДроп в iOS 27 значительно возросла

Блогер Тим Скофилд протестировал обновленную функцию АирДроп в бета-версии iOS 27. На своей презентации Apple обещала, что скорость передачи данных вырастет до 80 процентов по сравнению с iOS 26. Блогер решил проверить это заявление на практике. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Для эксперимента был выбран видеофайл длительностью 7 минут 30 секунд и объемом 3,5 GB. Передача файла с устройства под управлением iOS 27 на смартфон с iOS 26 заняла 2 минуты 11 секунд. Однако, когда оба устройства работали на iOS 27, этот процесс занял всего 41 секунду.

Полученные результаты показывают, что скорость передачи данных в новой системе увеличилась примерно на 69 процентов. Хотя этот показатель немного ниже обещанных компанией 80 процентов, при повседневном использовании заметно, что процесс стал значительно быстрее.

Стоит отметить, что итоговые результаты могут варьироваться в зависимости от условий подключения, расстояния между устройствами и конкретной версии системы. Вероятно, Apple продолжит оптимизировать АирДроп до финального релиза iOS 27 и доведет показатели до заявленного уровня.