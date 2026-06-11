Эндуранке Энергй привлекла 54 миллиона долларов для получения энергии со дна океана

·42·Технологии
Эндуранке Энергй привлекла 54 миллиона долларов для получения энергии со дна океана

Бывший инженер SpaceX Эндрю Редд после работы над космическими технологиями переключил свое внимание на огромные источники энергии на дне океана. Основанный им стартап Эндуранке Энергй привлек 54 миллиона долларов в раунде серии А для реализации проекта по использованию геотермальной энергии океанического дна. Инвестиционный раунд под руководством Фундерс Фунд был поддержан 72 Вентурес, Конструкт Капитал и другими крупными фондами. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Опираясь на опыт работы в SpaceX над проектами Dragon и Starship, Редд предлагает принципиально новый подход к проблеме возобновляемой энергии. По его словам, будущий источник энергии должен быть не только экологически чистым, но и обеспечивать стабильную базовую нагрузку (баселоад повер) 24 часа в сутки. Это особенно важно для удовлетворения растущих потребностей АИ-дата-центров, электромобилей и тяжелой промышленности.

В настоящее время геотермальная энергия составляет всего 0,4% от общего энергопотребления США. В то время как другие стартапы, такие как Ферво и Занскар, занимаются глубоким бурением на суше, Эндуранке Энергй фокусируется на источниках тепла на дне океана. Этот метод позволяет производить огромные объемы электроэнергии вблизи густонаселенных районов.

Команда Эндуранке Энергй в настоящее время состоит из 21 сотрудника, более половины из которых — бывшие инженеры SpaceX. Также вице-президент компании по инжинирингу ранее работал в термоядерном стартапе Хелион Энергй. Новые средства помогут компании разработать проект первых электростанций, способных генерировать тераватты энергии на дне океана.

Endurance EnergySpaceXГеотермальная ЭнергияСтартапТехнологии
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Nodirbek Razzokov
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