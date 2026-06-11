Смартфон Samsung Galaxy S25 получил функции, характерные для модели Galaxy S26

Компания Samsung представила новое обновление прошивки для смартфонов Galaxy S25. С этим обновлением устройство получило две новые функции Galaxy AI, которые ранее ожидались только в линейке Galaxy S26. Речь идет о возможностях Приоритисе Нотификатионс и Филе Суммариес. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По неизвестным причинам эти функции не были включены в финальную версию One UI 8.5 для Galaxy S25. Однако Samsung устранила этот недостаток с июньским обновлением безопасности. Теперь пользователи могут воспользоваться новейшими возможностями искусственного интеллекта.

Функция Приоритисе Нотификатионс анализирует уведомления с помощью искусственного интеллекта и автоматически перемещает самые важные сообщения в верхнюю часть списка. Это позволяет пользователям не пропускать важные события и не отвлекаться на второстепенные сообщения.

Второе нововведение — функция Филе Суммариес, предназначенная для работы с документами. Система создает краткое содержание (суммарй) файлов в форматах ПДФ и ТКсТ. Это помогает пользователям быстро ознакомиться с основной сутью длинных текстов, не читая их полностью.