Смартфон Samsung Galaxy S25 получил функции, характерные для модели Galaxy S26

·40·Технологии
Смартфон Samsung Galaxy S25 получил функции, характерные для модели Galaxy S26

Компания Samsung представила новое обновление прошивки для смартфонов Galaxy S25. С этим обновлением устройство получило две новые функции Galaxy AI, которые ранее ожидались только в линейке Galaxy S26. Речь идет о возможностях Приоритисе Нотификатионс и Филе Суммариес. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По неизвестным причинам эти функции не были включены в финальную версию One UI 8.5 для Galaxy S25. Однако Samsung устранила этот недостаток с июньским обновлением безопасности. Теперь пользователи могут воспользоваться новейшими возможностями искусственного интеллекта.

Функция Приоритисе Нотификатионс анализирует уведомления с помощью искусственного интеллекта и автоматически перемещает самые важные сообщения в верхнюю часть списка. Это позволяет пользователям не пропускать важные события и не отвлекаться на второстепенные сообщения.

Второе нововведение — функция Филе Суммариес, предназначенная для работы с документами. Система создает краткое содержание (суммарй) файлов в форматах ПДФ и ТКсТ. Это помогает пользователям быстро ознакомиться с основной сутью длинных текстов, не читая их полностью.

SamsungGalaxy S25Galaxy AIТехнологииСмартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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