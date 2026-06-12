Экуал AI привлекла 30 млн долларов для защиты индийцев от нежелательных звонков

·30·Технологии
Экуал AI привлекла 30 млн долларов для защиты индийцев от нежелательных звонков

Индийский стартап Экуал AI привлек 30 миллионов долларов в рамках раунда финансирования серии Б для развития ИИ-помощника, который отвечает на звонки от имени пользователей. В раунде, возглавляемом Просус Вентурес и Томалес Бай Капитал, также приняли участие основатель ФонеПе Самир Нигам и представители Meta. Общий объем инвестиций компании теперь превышает 42 миллиона долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Приложение Экуал AI направлено на решение проблемы спама, мошенничества и назойливых звонков от различных сервисных компаний. Сервис, доступный в настоящее время только на платформе Android, насчитывает более миллиона активных пользователей в месяц. Система принимает звонок с неизвестного номера, спрашивает цель звонящего и отображает текстовую расшифровку на экране пользователя. Пользователь может выбрать готовые варианты ответа или написать свое сообщение, которое ИИ озвучит собеседнику.

По словам основателя компании Кешава Редди, языковые особенности крайне важны для рынка Индии. Экуал AI понимает не только английский, но и более 10 местных языков, а также случаи смешивания языков в одном предложении (коде-миксинг). Это позволяет лучше понимать местный контекст, в отличие от аналогичных функций глобальных гигантов, таких как Google и Apple.

В будущем Экуал AI планирует не только фильтровать звонки, но и совершать активные действия от имени пользователя. Например, разрабатываются функции самостоятельного звонка курьеру для уточнения адреса или записи на прием к врачу. Также в ближайшее время ожидается запуск версии приложения для iOS и системы платной подписки с расширенными возможностями.

Equal AIИскусственный ИнтеллектСтартапИндияТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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