Аватаар представила доступную и быструю видеомодель AI Варя для Индии

·32·Технологии
Аватаар представила доступную и быструю видеомодель AI Варя для Индии

Индийский АИ-стартап Аватаар анонсировал новую модель генерации видео под названием Варя, которая понимает местную культуру и работает с высокой скоростью. Эта модель стала одним из 12 проектов, отобранных в рамках государственной программы Индиа AI Миссион с бюджетом 1,2 миллиарда долларов. Модель Варя создана на базе открытой модели Ван 2.2 от Алибаба с использованием техники дистилляции, что позволяет ей работать в 10 раз быстрее оригинала. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Технически Варя способна создать 5-секундное видео в качестве 720п на GPU NVIDIA Х200 всего за 45 секунд. Для сравнения, модели Ван 2.2 требуется для этого 1230 секунд. Что еще важнее, стоимость модели значительно ниже, чем у конкурентов. Аватаар взимает 0,005 доллара за каждую секунду видео, что почти в 20 раз дешевле цен глобальных платформ, таких как Вео, Клинг, Лума и Runway.

Главное преимущество модели Варя заключается в её адаптации к культурной среде Индии. Она точно распознает местные праздники, национальные блюда, одежду и архитектурные особенности. В то время как многие глобальные модели часто ошибаются, опираясь на стереотипы, Аватаар решила эту проблему с помощью специально отобранных данных. Это открывает большие возможности для электронной коммерции и создателей контента.

В настоящее время модель Варя размещена на индийском портале AI Кош как модель с открытыми весами. Это означает, что разработчики могут устанавливать её на свои серверы или модифицировать в соответствии со своими потребностями. Также Аватаар планирует интегрировать эту технологию с такими инструментами, как Хиггсфиелд и Adobe Firefly. Пользователи могут протестировать модель на сайте компании с помощью текстовых запросов или примеров изображений.

Avataar AIVaryaИскусственный ИнтеллектИндияNVIDIA
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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