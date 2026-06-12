Red Magic готовит первый смартфон с разрешением 2К и частотой 185 Hz

Появились новые подробности о следующем поколении линейки Red Magic от бренда Nubia. Инсайдеры сообщают, что компания готовится выпустить на рынок смартфон с дисплеем совершенно нового поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным инсайдера Digital Chat Station, разрешение дисплея нового устройства будет в формате 2К. Самое главное, этот экран будет отличаться поддержкой частоты обновления 185 Hz. Ожидается, что этот показатель станет рекордным на рынке смартфонов.

До настоящего времени ОЛЭД-панели с разрешением 2К в смартфонах обычно имели максимальную частоту обновления 144 Hz. С помощью своей новой технологии Red Magic стремится установить новый стандарт в сегменте игровых смартфонов.

Для справки, Digital Chat Station ранее точно предсказал характеристики смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro. Он также был одним из первых, кто распространил информацию о том, что Realme GT 7 Pro будет оснащен экраном Samsung, а чип Dimensity 9400 выйдет раньше платформы Snapdragon 8 Элите.