SpaceX дебютировала на бирже: цена акций выросла на 11%

·28·Технологии
SpaceX дебютировала на бирже: цена акций выросла на 11%

Компания SpaceX успешно начала свою деятельность как публичное акционерное общество. С началом торгов на бирже Nasdaq акции компании выросли до 150 долларов, что почти на 11% выше цены IPO в четверг (135 долларов). Такой рост был ожидаемым, так как, по данным Bloomberg, спрос на IPO превысил предложение в 4 раза. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Резкому росту цен на акции также способствует ограниченное предложение на рынке. В настоящее время в свободном обращении находится лишь 4% акций, остальная часть остается у первых инвесторов и сотрудников. Кроме того, SpaceX достигла соглашения с рядом индексов, включая Nasdaq 100, сократив сроки включения в них. Это ускорит процесс автоматической покупки акций крупными фондами.

Этот дебют стал одним из крупнейших доходов в истории венчурного капитала. Например, инвестиции фонда Фундерс Фунд в размере 600 миллионов долларов достигли стоимости более 50 миллиардов долларов. Крупные инвесторы, такие как Andreessen Horowitz и Секуоиа, также получили прибыль более 10 и 20 миллиардов долларов соответственно.

Основатель компании Elon Musk мог стать первым в мире триллионером после того, как цена акций достигла 150 долларов. Как сообщает Те Нью-Йорк Тимес, в результате этого IPO более 4400 нынешних и бывших сотрудников SpaceX стали миллионерами.

SpaceXElon MuskIPONasdaqТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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