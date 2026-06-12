IPO SpaceX: Крупнейшее размещение акций в истории и новый рекорд Маска

Компания SpaceX на протяжении многих лет находится в центре внимания инвесторов и СМИ благодаря своим многоразовым ракетам-носителям, спутниковой сети Starlink и её основателю Илону Маску. Однако за 24-летнюю историю компании ни одно событие не вызывало такого интереса, как это первичное публичное размещение (IPO). Компания привлекла 75 миллиардов долларов, оценив свои 555,6 миллиона акций по 135 долларов за штуку, что сделало это IPO крупнейшим в истории. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Торги акциями SpaceX на бирже Nasdaq открылись с отметки 150 долларов, что означает рост на 11% для ожидаемого дебюта. К середине дня цена акций выросла на 30%. Ожидается, что эта сделка сделает Илона Маска первым в мире триллионером. Платформа Robinhood сообщила о рекордном уровне трафика в своей системе после дебюта SpaceX.

Операционный директор компании Гвинн Шотвелл в интервью телеканалу КНБК поделилась интересными мыслями. По её словам, возможное слияние SpaceX и Tesla могло бы немного облегчить работу Илона Маска. Это заявление вызвало широкие обсуждения среди акционеров Tesla.

Согласно финансовым отчетам, несмотря на то, что в 2025 году доход SpaceX превысил 18 миллиардов долларов, компания понесла убытки в размере 4,9 миллиарда долларов. С момента основания компании общая сумма убытков превысила 37 миллиардов долларов. Несмотря на это, доверие инвесторов к гиганту космических технологий остается высоким.