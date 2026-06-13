Искусственный интеллект нашел новые антибиотики против супербактерий

Искусственный интеллект становится революционным инструментом в разработке антибиотиков. Если несколько лет назад нейросети использовались только для поиска перспективных молекул, то теперь они помогают понять механизм действия новых препаратов. Это может значительно ускорить создание методов лечения в условиях распространения устойчивых к лекарствам бактерий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Группа ученых из Университета Макмастера под руководством Джонатан Стокес протестировала около 10 тысяч соединений против Эшеричиа коли и обнаружила новый антибиотик под названием энтерололин. Чтобы доказать, что это вещество воздействует только на патогены, не повреждая полезную микрофлору, исследователи использовали систему ДиффДок, созданную специалистом МИТ Регина Барзилай. Алгоритм предсказал, с какими белками взаимодействует молекула, что позволило значительно сократить лабораторные эксперименты.

В настоящее время поиск новых антибиотиков является крайне актуальной задачей. По прогнозам, к 2050 году устойчивые к лекарствам инфекции могут стать причиной смерти 39 миллионов человек по всему миру. Поскольку для фармацевтических компаний это направление является дорогостоящим и малоприбыльным, Искусственный интеллект служит ключевым решением для снижения затрат и ускорения процесса.

Ранее команда МИТ с помощью системы Чемпроп открыла антибиотик халикин. А система APEX под руководством ученого из Пенсильванского университета Кесар де ла Фуенте проанализировала более 10 миллионов белковых молекул и нашла свыше 37 тысяч потенциальных антибиотиков. Примечательно, что часть из них была обнаружена в белках древних растений и вымерших животных, которые атакуют современные бактерии совершенно новым способом.