Искусственный интеллект нашел новые антибиотики против супербактерий

·27·Технологии
Искусственный интеллект нашел новые антибиотики против супербактерий

Искусственный интеллект становится революционным инструментом в разработке антибиотиков. Если несколько лет назад нейросети использовались только для поиска перспективных молекул, то теперь они помогают понять механизм действия новых препаратов. Это может значительно ускорить создание методов лечения в условиях распространения устойчивых к лекарствам бактерий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Группа ученых из Университета Макмастера под руководством Джонатан Стокес протестировала около 10 тысяч соединений против Эшеричиа коли и обнаружила новый антибиотик под названием энтерололин. Чтобы доказать, что это вещество воздействует только на патогены, не повреждая полезную микрофлору, исследователи использовали систему ДиффДок, созданную специалистом МИТ Регина Барзилай. Алгоритм предсказал, с какими белками взаимодействует молекула, что позволило значительно сократить лабораторные эксперименты.

В настоящее время поиск новых антибиотиков является крайне актуальной задачей. По прогнозам, к 2050 году устойчивые к лекарствам инфекции могут стать причиной смерти 39 миллионов человек по всему миру. Поскольку для фармацевтических компаний это направление является дорогостоящим и малоприбыльным, Искусственный интеллект служит ключевым решением для снижения затрат и ускорения процесса.

Ранее команда МИТ с помощью системы Чемпроп открыла антибиотик халикин. А система APEX под руководством ученого из Пенсильванского университета Кесар де ла Фуенте проанализировала более 10 миллионов белковых молекул и нашла свыше 37 тысяч потенциальных антибиотиков. Примечательно, что часть из них была обнаружена в белках древних растений и вымерших животных, которые атакуют современные бактерии совершенно новым способом.

Искусственный ИнтеллектМедицинаТехнологииАнтибиотикиНаука
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Один фотон — два продукта: Солнечный реактор превращает КО2 и отходы в сырьеОдин фотон — два продукта: Солнечный реактор превращает КО2 и отходы в сырьеСегодня, 20:52Ожидается, что IPO SpaceX ознаменует начало «второй космической эры»Ожидается, что IPO SpaceX ознаменует начало «второй космической эры»Сегодня, 20:51Google подала в суд на группу, занимавшуюся мошенничеством с помощью ИИGoogle подала в суд на группу, занимавшуюся мошенничеством с помощью ИИСегодня, 20:50Huawei обходит Apple и Google по уровню оптимизацииHuawei обходит Apple и Google по уровню оптимизацииСегодня, 20:29Акции SpaceX выросли на 19%: в мире появился первый триллионерАкции SpaceX выросли на 19%: в мире появился первый триллионерСегодня, 20:22Видеокарта по цене автомобиля: стала известна стоимость NVIDIA RTX PRO 6000 BlackwellВидеокарта по цене автомобиля: стала известна стоимость NVIDIA RTX PRO 6000 BlackwellСегодня, 19:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Супер Эдитион и Honor 600 Pro раскрыты до официальной презентации
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта