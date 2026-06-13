Huawei обходит Apple и Google по уровню оптимизации

На конференции Huawei Девелопер Конференке 2026 компания представила впечатляющие данные о развитии своей операционной системы HarmonyOS. По словам главы потребительского подразделения Huawei Юй Чэндуна, платформа уже сейчас способна стабильно работать на устройствах всего с 128 КБ RAM. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Инженеры компании продолжают оптимизацию системы и планируют в будущем снизить минимальные требования до 64 КБ. Этот показатель резко контрастирует с требованиями современных Android и iOS. Например, даже самая упрощенная версия Android Го требует несколько GB RAM. Для сравнения, для системы Windows 95, вышедшей в 1995 году, требовалось минимум 4 МБ RAM.

Столь высокий уровень оптимизации позволяет Huawei массово внедрять HarmonyOS в устройства интернета вещей (ИоТ). В этой сфере минимальное энергопотребление и низкие требования к аппаратной части имеют решающее значение. На презентации было отмечено, что некоторые устройства под управлением HarmonyOS могут работать до одного года от одного заряда.

Эта платформа является крайне привлекательной для энергоэффективных устройств, таких как датчики, носимая электроника и системы умного дома. После того как Huawei лишилась доступа к Android и другим американским технологиям из-за санкций США, компания рассматривает HarmonyOS как основу своей независимой экосистемы.