Инженеры Meta сравнивают условия в отделе ИИ с «гулагом»

·30·Технологии
Инженеры Meta сравнивают условия в отделе ИИ с «гулагом»

Инженеры, работающие в подразделении Апплиед AI компании Meta, созданном несколько месяцев назад, выражают резкое недовольство внутренней атмосферой. Согласно отчету Виред, в то время как компания тратит миллиарды долларов на развитие ИИ, сотрудники чувствуют себя «принудительно мобилизованными». Серьезность ситуации подтвердил недавний инцидент во время закрытой презентации, когда неизвестный сотрудник прервал трансляцию, высказав оскорбления в адрес руководства. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Сотрудники этого подразделения, состоящего примерно из 6500 инженеров и менеджеров по продукту, описывают свою работу как «удручающую». Их основная задача заключается в создании задач и головоломок для обучения моделей ИИ. Многие сотрудники утверждают, что их перевели в эту группу против воли под угрозой увольнения. Один из сотрудников назвал этот отдел «настоящим гулагом», а другие жалуются на монотонность и скуку выполняемой работы.

Mark Zuckerberg на внутреннем собрании объяснил, почему он привлек собственных инженеров к этой работе вместо внешних подрядчиков. По его мнению, интеллектуальный потенциал сотрудников Meta значительно выше сторонних сервисов, что способствует более качественному обучению моделей ИИ. Однако более 1600 сотрудников подписали петицию против программы компании, отслеживающей каждое нажатие клавиш на клавиатуре.

Общие настроения в компании ухудшились настолько, что директор по продуктам Meta Чрис Кокс был вынужден признать наличие «жестокой» атмосферы в общении с сотрудниками. Команду Апплиед AI возглавляет Махер Саба, бывший вице-президент подразделения Реалитй Лабс, которое ранее потратило 83 миллиарда долларов на проект метаверсе. В настоящее время эта новая структура подчиняется CTO Meta Андрев Босворт.

MetaИскусственный ИнтеллектMark ZuckerbergТехнологииApplied AI
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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