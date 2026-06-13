Samsung выпустила обновление One UI 8.5 для всех устройств Galaxy

Компания Samsung завершила распространение интерфейса One UI 8.5, представленного в декабре как бета-версия для серии Galaxy S25, на все одобренные устройства. После успешного завершения бета-тестирования и выпуска стабильной версии для линейки Galaxy S26, компания начала обновление старых моделей смартфонов в прошлом месяце. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно официальным данным, обновление One UI 8.5 должны были получить 44 устройства. Спустя месяц компания предоставила программное обеспечение для всех моделей из этого списка. Последней моделью, завершившей этот процесс, стал смартфон Galaxy А15.

Интересно, что хотя Samsung официально не подтверждала это, ожидалось, что еще 18 устройств получат данное обновление. На текущий момент компания выпустила обновление для 10 устройств из этого «неофициального» списка. Это означает, что у владельцев оставшихся восьми моделей также есть возможность получить новый интерфейс.

Обновление One UI 8.5 включает в себя повышение стабильности системы, обновление протоколов безопасности и ряд улучшений пользовательского интерфейса. В настоящее время владельцы всех совместимых смартфонов и планшетов Galaxy могут загрузить программное обеспечение через раздел настроек.