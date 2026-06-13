Аккумулятор 7900 мАч и 512 ГБ памяти: новый смартфон Honor готов

Компания Honor готовится представить новый смартфон с огромным аккумулятором емкостью 7900 мАч. Устройство под номером модели МРК-АН00 прошло сертификацию, что свидетельствует о его скором выходе на рынок. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Вес нового устройства Honor составляет 216,5 грамма, оно оснащено 6,87-дюймовым ЛКД-дисплеем с разрешением 1592 кс 720 пикселей. Судя по параметрам экрана и размерам, ожидается, что этот смартфон займет место в линейке бюджетных моделей.

Согласно техническим характеристикам, смартфон будет оснащен восьмиядерным процессором с частотой 2,3 ГГц, оперативной памятью (RAM) от 6 до 12 ГБ и встроенной памятью от 128 ГБ до 512 ГБ. Основная камера устройства имеет разрешение 50 Мп, а фронтальная — 5 Мп.

Смартфон работает на базе операционной системы МагикОС на базе Android 16. Он также полностью поддерживает сети 5Г и современные стандарты связи, такие как ВоЛТЭ и ВоНР.