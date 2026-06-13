Паркер Солар Пробе приблизился к Солнцу на расстояние 6,1 млн километров

·18·Технологии
Паркер Солар Пробе приблизился к Солнцу на расстояние 6,1 млн километров

Космический зонд Паркер Солар Пробе успешно завершил очередное экстремальное сближение с Солнцем. Специалисты Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса сообщили, что аппарат передал на Землю контрольный радиосигнал после девяти дней автономной работы. Это был 28-й пролет зонда через внешнюю атмосферу Солнца — корону. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Во время пролета на минимальном расстоянии, который состоялся 8 июня, Паркер Солар Пробе повторил свои личные рекорды. Зонд приблизился к поверхности звезды на расстояние около 6,1 млн километров, что составляет менее 5 процентов расстояния между Землей и Солнцем. Под воздействием гравитации Солнца аппарат развил скорость около 692 тысяч километров в час. С такой скоростью можно преодолеть расстояние между Землей и Луной менее чем за 40 минут.

Эта миссия примечательна тем, что она совпала с периодом солнечного максимума — пиковой точкой 11-летнего цикла солнечной активности. Находясь непосредственно внутри солнечной короны, Паркер Солар Пробе собрал важные данные о происхождении солнечного ветра, структуре магнитных полей и механизмах космической погоды. Несмотря на то, что углеродно-композитный тепловой щит зонда толщиной 11,4 сантиметра нагрелся до 926 градусов, электроника внутри аппарата оставалась при безопасной температуре.

С 17 по 30 июня на Землю будут переданы основные научные данные, собранные во время прохождения через солнечную корону. Полученная информация поможет ученым лучше понять процессы, происходящие на Солнце, а также повысить точность прогнозов космической погоды, что критически важно для спутников, систем связи и энергетических сетей.

Parker Solar ProbeNASAСолнцеКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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