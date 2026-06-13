Компания Specialized представила электровелосипед Лево 4 Кс стоимостью 12 тысяч долларов

Компания Specialized официально представила свой новый электрический горный велосипед Лево 4 Кс. Модель оснащена прочной карбоновой рамой, а также специальными багажниками спереди и сзади, способными выдержать общую нагрузку до 22 кг. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

За движение отвечает фирменный центральный двигатель Specialized С-Воркс 3.1. По заявлению производителя, он обеспечивает крутящий момент 111 Нм и максимальную мощность 850 В (около 1,15 л.с.), что гарантирует высокую эффективность даже на самых сложных рельефах.

Электровелосипед оснащен аккумулятором емкостью 840 Wh. По данным Specialized, одного заряда хватает на 4,4 часа езды, однако реальный запас хода зависит от сложности маршрута и выбранного режима помощи. Устройство также комплектуется интеллектуальным зарядным устройством на 12 Ампер.

С технической точки зрения Лево 4 Кс получил самые современные компоненты: переднюю вилку ФОКс 38 Факторй, задний амортизатор ФОКс Флоат Кс Факторй и трансмиссию СРАМ КсКс Эагле Т-Тйпе АКсС. В качестве тормозной системы выбраны дисковые тормоза СРАМ Мавен Ултимате с роторами 220 мм.

Велосипед интегрирован с 2,2-дюймовым дисплеем, специальным мобильным приложением и сервисом Apple Find My. Новинка весом 27,2 кг поступила в продажу в красном цвете по цене 12 тысяч долларов.