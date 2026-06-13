В США запущен важный проект по созданию «искусственного Солнца»

Американская компания Генерал Атомикс в сотрудничестве с Министерством энергетики США приступила к разработке уникального испытательного комплекса для термоядерной энергетики. Новый объект под названием Бланкет Компонент Тест Факилитй (БКТФ) станет первой в мире специализированной площадкой для полномасштабных испытаний бланкетов — одного из важнейших элементов будущих термоядерных электростанций. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Хотя термоядерная энергетика считается практически неисчерпаемым источником чистой энергии, создание промышленного реактора — это гораздо более сложная задача, чем просто удержание разогретой плазмы. Внутренние стенки реактора должны выдерживать экстремальные температуры и потоки высокоэнергетических частиц. Именно эту функцию выполняют специальные модули, расположенные вокруг плазмы — бланкеты. Они поглощают тепло, передают его в систему охлаждения для выработки электроэнергии, а также участвуют в производстве трития, основного топлива для термоядерного синтеза.

Будущий комплекс БКТФ позволит инженерам проверить, насколько эффективно эти системы отводят тепло и насколько стабильно происходит производство топлива в условиях реальной электростанции. В рамках проекта объединились авторитетные научные и промышленные партнеры, такие как Айдахо-Национальная лаборатория, японская компания Кёто Фусиониринг и Калифорнийский университет.

Испытательный комплекс будет расположен в центре магнитных технологий Генерал Атомикс в Сан-Диего. Стоит отметить, что на этой площадке ранее был изготовлен центральный соленоид для крупнейшего в мире экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, строящегося во Франции. Новый проект поможет снизить технические риски при создании коммерческих термоядерных электростанций и значительно ускорить процесс.