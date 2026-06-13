ФБР построило специальный город для симуляции кибератак

·49·Технологии
ФБР построило специальный город для симуляции кибератак

Федеральное бюро расследований (ФБР) США представило искусственный город площадью более 2000 квадратных метров в своем кампусе в Хантсвилле, штат Алабама. Этот проект предназначен для проведения практических занятий сотрудников правоохранительных органов по симуляции и расследованию реальных кибератак. Цель — обучить следователей работе с новейшими потребительскими и корпоративными технологиями в безопасной среде. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Комплекс под названием Кинетик Кйбер Ранге, открытый в феврале 2025 года, включает в себя полностью оборудованные дома, отель, автозаправочную станцию, супермаркет, здание суда, больницу и электростанцию. Все устройства и системы в городе работают как в реальной жизни, но строго контролируются, чтобы симулируемые атаки не выходили за пределы комплекса.

В состав комплекса также входит центр обработки данных с более чем 200 физическими серверами. В нем установлены системы на базе ОС Windows и Линукс, что помогает следователям формировать навыки проведения поисковых и следственных действий в реальной корпоративной среде. По данным ФБР, с момента открытия здесь прошли повышение квалификации более 1400 специалистов.

Город также позволяет симулировать атаки вирусов-вымогателей (рансомваре) и их последствия, например, такие серьезные ситуации, как выход из строя больничных систем. Это учит следователей принимать правильные решения в условиях высокого давления, когда под угрозой находятся человеческие жизни.

Кроме того, Кинетик Кйбер Ранге играет важную роль в подготовке специалистов по цифровой криминалистике. Следователи изучают методы обхода систем защиты и извлечения данных с устройств, разработанных такими компаниями, как Apple или Google. Подобные инструменты часто считаются спорными в технологическом мире, поскольку они используют уязвимости, неизвестные производителям устройств.

ФБРКибербезопасностьТехнологииСШАКибератака
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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