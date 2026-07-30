LinkedIn помогает пользователям бороться с мусором от искусственного интеллекта

LinkedIn, известный как профессиональная сеть, начал принимать жесткие меры против низкокачественного и автоматически созданного с помощью искусственного интеллекта контента, засоряющего ленты его пользователей — так называемого «AI слоп». Согласно данным, распространенным иксбт.ком и зарубежными источниками, платформа теперь внедряет кнопку, позволяющую пользователям подавать специальную жалобу, если возникают подозрения, что пост написан искусственным интеллектом. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В последнее время интернет-издания и социальные сети сталкиваются с аналогичными проблемами из-за усталости пользователей от недостоверных текстов, созданных искусственным интеллектом. По данным инфраструктурной компании Cloudflare, в настоящее время бот-трафик в сети уже превысил запросы, создаваемые людьми. Эта ситуация оказала свое влияние и на новые стартапы, став причиной закрытия даже некоторых проектов.

Новая функция и автоматизированные меры защиты

Хари Сринивасан, главный директор по продуктам принадлежащей Microsoft социальной сети LinkedIn, подчеркнул, что данная проблема является одной из главных приоритетных задач для платформы. По его словам, люди заходят в LinkedIn, чтобы общаться с реальными людьми и делиться собственными идеями и опытом.

Новая кнопка «Симс лике AI слоп» является одной из нескольких мер, направленных на сокращение объема низкокачественного контента на платформе. Компания также инвестирует в автоматизированные системы защиты, уже сейчас блокируя сотни тысяч попыток автоматизированных комментариев ежедневно.

Классификаторы и новые возможности для авторов

Как сообщил Сринивасан, LinkedIn внедряет новые классификаторы, определяющие, является ли пост продуктом искусственного интеллекта. Благодаря этому среди рекомендуемого контента вне сети будет сокращено количество материалов низкого качества. Кроме того, пользователи смогут в личном панели управления конфиденциально видеть, не выглядят ли их посты недобросовестными или искусственными из-за чрезмерного использования искусственного интеллекта.

Компания отказывается от старой функции «енханке ёур пост», которая изменяла посты с помощью искусственного интеллекта, и вместо нее запускает функцию, редактирующую текст без изменения оригинального голоса автора. Кроме того, расширены возможности использования инструментов верификации профилей и страниц, а также добавлена опция блокировки комментариев от ненужных страниц компаний.