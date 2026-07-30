Spotify разрешил пользователям добавлять личные воспоминания к трекам

·34·Технологии
Spotify разрешил пользователям добавлять личные воспоминания к трекам

Популярный стриминговый сервис Spotify представил совершенно новую функцию, призванную сделать музыкальные плейлисты еще более персонализированными. Согласно данным издания TechCrunch, теперь к каждому треку можно будет оставлять собственные заметки и воспоминания. Об этом сообщает сообщает Techcrunch.ком.

Новая возможность позволяет слушателям сохранять воспоминания о том, почему та или иная песня была добавлена в плейлист или где они услышали ее впервые. Например, трек, открытый во время прогулки по улицам Парижа, или мелодия, звучавшая на первом свидании, теперь могут сопровождаться небольшой заметкой.

Возможность превратить музыкальные плейлисты в дневник

Представители компании поясняют, что со временем такие записи образуют целую картину, отражающую музыкальные вкусы слушателя и важные моменты в его жизни. Этот подход превращает привычные музыкальные подборки в пространство личных воспоминаний.

Данный шаг позволяет платформе Spotify внедрить элемент ведения личного дневника, что отличает ее от таких основных конкурентов, как Apple Мусик и YouTube Мусик. Подобная возможность пока отсутствует на других конкурирующих платформах, что обеспечивает компании уникальность.

Порядок использования функции и ограничения

По данным иксбт.ком, новая функция будет доступна как пользователям бесплатного, так и премиум-тарифов. Однако для ее использования требуется, чтобы возраст пользователя составлял не менее 16 лет, а сама услуга пока запущена лишь на некоторых избранных рынках.

Активировать ее очень просто: пользователю необходимо зайти в созданный им или добавленный им плейлист, нажать на меню с тремя точками рядом с песней и выбрать пункт «Адд ноте» (Добавить заметку). После этого текст вводится и сохраняется.

Созданная заметка будет видна всем пользователям, имеющим доступ к плейлисту, а имя автора будет привязано к его профилю в виде ссылки. Это создает особую атмосферу общения между слушателями через музыкальные вкусы и воспоминания.

Режим бега для любителей спорта

Кроме того, еще одной новинкой, анонсированной Spotify в этот день, стал Руннинг Моде. Эта функция подбирает песни в соответствии с различными этапами бега и автоматически переключает следующий трек в зависимости от скорости и предпочтений пользователя.

Данный режим бега пока доступен подписчикам премиум-тарифа в некоторых странах, и компания продолжает расширять возможности по объединению физической активности и музыки.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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