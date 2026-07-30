Вирусное обращение российского актера к Путину и его неожиданное «покаяние» спустя 2 часа

Резкое критическое видеообращение 26-летнего талантливого российского актера Алексея Ярмущика к президенту РФ Владимиру Путину произвело настоящий информационный взрыв в российском сегменте интернета. После вирусного ролика, набравшего за несколько часов миллионы просмотров, актер неожиданно отказался от своих слов.

Zamin.уз анализирует подробности этого громкого инцидента, истинные цели актера и интересные аспекты, связанные с его деятельностью в театре Сергея Безрукова.

1. Прорыв информационного пузыря: Пламенная речь в первом видео

Утром 28 июля 2026 года Алексей Ярмущик опубликовал на своей странице в Instagram видео с прямым обращением к Владимиру Путину. В нем актер, являющийся представителем поколения зумеров, открыто и очень эмоционально изложил свои политические взгляды.

Самые громкие моменты из обращения Ярмущика:

«Путин — не мой президент»: Актер неоднократно повторял эту мысль, подчеркивая, что он и его ровесники не хотят видеть Путина в качестве президента.

«Крым — не наш»: Он открыто выразил несогласие с аннексией Крыма Россией.

Страх ровесников: Актер заявил, что его поколение боится действующей власти, но внутренне с ней не согласно. В пример он привел Шамана (Ярослава Дронова), который поддерживает власть только ради борьбы с иноагентами.

Усталость от пропаганды: Ярмущик заявил, что не хочет смотреть государственное телевидение, предпочитая заблокированные сервисы, такие как Instagram.

Примечательный факт: Это видео за два дня набрало более полутора миллионов просмотров, а пост лайкнули свыше 65 тысяч человек.

2. Неожиданный поворот: Видео с «покаянием» спустя два часа

В то время как первое видео стремительно распространялось, как вирус, всего несколько часов спустя Алексей Ярмущик опубликовал очередное обращение. Во втором ролике его тон и мысли были диаметрально противоположны первому.

Актер объяснил изменение своего мнения следующим образом:

Слова матери: Он сообщил, что мама сказала ему, будто он ничего не смыслит в политике, а Путин «сделал многое» для страны.

«Доброта» оппонентов: Актер рассказал, что, почитав негативные комментарии к своему первому видео, он был поражен тем, как люди «пишут с добротой». Эта «доброта» и заставила его изменить мнение.

«Любовь» к власти: Во втором видео Ярмущик заявил: «Я уже люблю власть, я уже... уважаю Владимира Владимировича».

3. Опасения последствий и страх мобилизации: В чем истинные причины?

В интервью изданию «Осторожно, новости» актер раскрыл истинные причины своих поступков. Хотя первое видео он назвал «попыткой прорвать информационный пузырь», он признался, что «конечно же, опасается» последствий.

«Мне 26 лет. Все мои ровесники боятся. Я единственный человек, который произнес фамилию Путина. А остальные пребывают в каком-то страхе», — заявил он.

Фактор, подтолкнувший к обращению: По словам актера, его очень сильно встревожили слухи о начале новой волны мобилизации в России. «Для такого молодого парня, как я, это один из самых сильных страхов», — отметил он.

Деятельность Алексея Ярмущика в театре Сергея Безрукова и его уход

До своей политической активности Алексей Ярмущик работал в Московском губернском драматическом театре под руководством Сергея Безрукова. Учитывая, что Безруков известен как доверенное лицо Путина, работа Ярмущика в этом театре с последующей критикой Путина представляет особый интерес.

Актер уволился из театра в июне 2026 года. В качестве причин он назвал следующие:

Очень низкая заработная плата. Отношение к актерам как к «имуществу». Нарушение психологических границ и ущемление достоинства.

Таблица основных сведений

Параметр / Информация Детали Субъект Алексей Ярмущик (26-летний российский актер) Первое видео (28 июля) Критиковал Путина, назвал Крым «не нашим» Вирусные показатели 1,5 млн+ просмотров, 65 тыс.+ лайков (за 2 дня) Второе видео (Спустя два часа) Заявил, что любит власть и уважает Путина Истинная причина (Интервью) Прорыв информационного пузыря и страх мобилизации Прошлые места работы Московский областной драматический театр (Художественный руководитель: Сергей Безруков) Причина ухода из театра Низкая зарплата, восприятие как собственности, психологическое давление

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Резкое обращение российского актера к Путину и страх с внутренними противоречиями за его «покаянием» спустя два часа — одна из самых актуальных тем сегодняшнего дня.

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