Важная встреча: Шавкат Мирзиёев приглашен на международные мероприятия в Кыргызстане

·51·Узбекистан
Важная встреча: Шавкат Мирзиёев приглашен на международные мероприятия в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам результативных переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сделал важное заявление. Жапаров пригласил главу Узбекистана принять участие в крупных международных мероприятиях мирового масштаба, которые пройдут в Кыргызстане в ближайшее время. Данное предложение оценивается как важный шаг на пути вывода дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя странами на новый уровень.

На пресс-конференции Садыр Жапаров отдельно перечислил приглашенные важные мероприятия:

  • Шестые Всемирные игры кочевников;

  • Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в текущем году;

  • Второй горный саммит «Бишкек+25», намеченный на 2027 год.

Глава Кыргызстана выразил полную удовлетворенность итогами переговоров и выразил особую благодарность Шавкату Мирзиёеву за результативный государственный визит и личное внимание к развитию узбекско-кыргызских отношений и прочной дружбы двух стран. По словам Жапарова, результаты этого визита Президента Узбекистана послужат процветанию двух государств, укреплению мира, стабильности и взаимного доверия в регионе.

Таблица основных данных

Критерий / Информация

Детали

Мероприятия

Всемирные игры кочевников, саммит ШОС, горный саммит «Бишкек+25»

Пригласил

Садыр Жапаров (Президент Кыргызстана)

Приглашенный

Шавкат Мирзиёев (Президент Узбекистана)

Цель

Укрепление дружбы, сотрудничества и региональной стабильности

Оценка Президента Жапарова

«Результативный государственный визит», «полная удовлетворенность»

Скорее отправьте эту важную политическую новость своим друзьям и близким! Многие должны знать об этом историческом шаге.Как вы думаете, как сотрудничество на таких международных мероприятиях повлияет на отношения двух стран? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Шавкат МирзиёевСадыр ЖапаровКыргызстанУзбекистанШанхайская организация сотрудничества
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Президенты на гольф-поле: неформальная встреча на Иссык-Куле (видео)Президенты на гольф-поле: неформальная встреча на Иссык-Куле (видео)Сегодня, 06:33Исторический документ: Узбекистан и Кыргызстан совершают революцию в пенсионном обеспечении!Исторический документ: Узбекистан и Кыргызстан совершают революцию в пенсионном обеспечении!Вчера, 22:28В Узбекистане выдвинули новое предложение по повышению стоимости проезда в автобусахВ Узбекистане выдвинули новое предложение по повышению стоимости проезда в автобусахВчера, 20:06Август начнется с +43 градусов: в конце месяца погода резко изменитсяАвгуст начнется с +43 градусов: в конце месяца погода резко изменитсяВчера, 15:32Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Чолпон-ату: что на повестке дня?Шавкат Мирзиёев с супругой прибыл в Чолпон-ату: что на повестке дня?Вчера, 14:56Президент высказался о «самом бесценном достоянии» Узбекистана и новых инициативахПрезидент высказался о «самом бесценном достоянии» Узбекистана и новых инициативахВчера, 13:15
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Узбекистан новости

Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Официально объявлено, когда в Узбекистане спадет аномальная жара
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Членам национальной сборной Узбекистана торжественно вручили автомобили
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Часы Отабека Умарова стоимостью 330 тысяч долларов привлекли всеобщее внимание в сети!
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Важное предупреждение ВОЗ для Узбекистана: высокий риск землетрясений
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Сообщается об увольнении российского-узбекского миллиардера Алишера Усманова
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Температура приблизилась к 60 градусам: специалисты предупредили
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Теперь женщины смогут выходить на пенсию с 53 лет
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите
Предложено изменить 4 буквы в узбекском алфавите