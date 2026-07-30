Важная встреча: Шавкат Мирзиёев приглашен на международные мероприятия в Кыргызстане

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам результативных переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сделал важное заявление. Жапаров пригласил главу Узбекистана принять участие в крупных международных мероприятиях мирового масштаба, которые пройдут в Кыргызстане в ближайшее время. Данное предложение оценивается как важный шаг на пути вывода дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя странами на новый уровень.

На пресс-конференции Садыр Жапаров отдельно перечислил приглашенные важные мероприятия:

Шестые Всемирные игры кочевников;

Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в текущем году;

Второй горный саммит «Бишкек+25», намеченный на 2027 год.

Глава Кыргызстана выразил полную удовлетворенность итогами переговоров и выразил особую благодарность Шавкату Мирзиёеву за результативный государственный визит и личное внимание к развитию узбекско-кыргызских отношений и прочной дружбы двух стран. По словам Жапарова, результаты этого визита Президента Узбекистана послужат процветанию двух государств, укреплению мира, стабильности и взаимного доверия в регионе.

Таблица основных данных

Критерий / Информация Детали Мероприятия Всемирные игры кочевников, саммит ШОС, горный саммит «Бишкек+25» Пригласил Садыр Жапаров (Президент Кыргызстана) Приглашенный Шавкат Мирзиёев (Президент Узбекистана) Цель Укрепление дружбы, сотрудничества и региональной стабильности Оценка Президента Жапарова «Результативный государственный визит», «полная удовлетворенность»

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