Важная встреча: Шавкат Мирзиёев приглашен на международные мероприятия в Кыргызстане
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по итогам результативных переговоров с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым сделал важное заявление. Жапаров пригласил главу Узбекистана принять участие в крупных международных мероприятиях мирового масштаба, которые пройдут в Кыргызстане в ближайшее время. Данное предложение оценивается как важный шаг на пути вывода дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя странами на новый уровень.
На пресс-конференции Садыр Жапаров отдельно перечислил приглашенные важные мероприятия:
Шестые Всемирные игры кочевников;
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в текущем году;
Второй горный саммит «Бишкек+25», намеченный на 2027 год.
Глава Кыргызстана выразил полную удовлетворенность итогами переговоров и выразил особую благодарность Шавкату Мирзиёеву за результативный государственный визит и личное внимание к развитию узбекско-кыргызских отношений и прочной дружбы двух стран. По словам Жапарова, результаты этого визита Президента Узбекистана послужат процветанию двух государств, укреплению мира, стабильности и взаимного доверия в регионе.
Таблица основных данных
Критерий / Информация
Детали
Мероприятия
Всемирные игры кочевников, саммит ШОС, горный саммит «Бишкек+25»
Пригласил
Садыр Жапаров (Президент Кыргызстана)
Приглашенный
Шавкат Мирзиёев (Президент Узбекистана)
Цель
Укрепление дружбы, сотрудничества и региональной стабильности
Оценка Президента Жапарова
«Результативный государственный визит», «полная удовлетворенность»
Скорее отправьте эту важную политическую новость своим друзьям и близким! Многие должны знать об этом историческом шаге.Как вы думаете, как сотрудничество на таких международных мероприятиях повлияет на отношения двух стран? Оставляйте свои мнения в комментариях!
…