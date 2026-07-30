Команда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечера

·169·Спорт
Команда Шомуродова и Файзуллаева вылетела из еврокубков — подробности кошмарного вечера

Ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА обернулся настоящей катастрофой для «Истанбул Башакшехир». В матче против «Интер Турку», прошедшем на стадионе «Веритас» в финском городе Турку, турецкий клуб потерпел разгромное поражение и выбыл из турнира. Все старания двух звезд сборной Узбекистана — Элдора Шомуродова и Аббосбека Файзуллаева на поле не смогли спасти команду от раннего вылета.

В этой статье мы подробно расскажем вам о самых важных моментах кошмарного вечера в Финляндии, описании голов и участии наших соотечественников.

«Ледяной душ» в Финляндии: шокирующие моменты матча

После ничьей 1:1 в первой встрече шансы команд оценивались как равные. Однако хозяева с первых же минут показали свое превосходство.

  • 18-я минута: Первый удар! Нападающий «Интера» Яссе Туоминен точно замкнул головой подачу с углового, не оставив шансов вратарю. Счет — 1:0.

Стамбульцы пытались контролировать игру, но испытывали трудности с взломом плотной обороны финнов. Элдор Шомуродов несколько раз создал опасные моменты, но подвела точность.

  • 47-я минута: Кошмар продолжается! Едва начался второй тайм, как после серьезной ошибки в обороне «Башакшехира» Клинтон Епта поразил ворота с близкого расстояния. Счет — 2:0. Этот гол практически предрешил исход матча.

Шомуродов и Файзуллаев: узбекские воины на поле боя

В этом матче два таланта из Узбекистана появились на поле в разных ролях.

Футболист

Минуты

Ход игры

Эффективность

Элдор Шомуродов

1-77

Основной состав. Возглавлял атакующие действия, но пробить защитную стену не удалось. Три неточных удара.

Низкая

Аббосбек Файзуллаев

46-90

Вышел на замену в начале второго тайма. Ускорил темп игры, выполнил несколько передач. Однако не смог повлиять на итоговый результат.

Средняя

На фото: капитан сборной Узбекистана Элдор Шомуродов (номер 14) в окружении защитников «Интер Турку», позади на табло стадиона горит неприятный счет.

Итоговый контекст: Лига конференций УЕФА и будущее «Башакшехира»

По итогам двух матчей (3:1) «Интер Турку» прошел в третий квалификационный раунд. А «Истанбул Башакшехир» очень рано завершил свое выступление в еврокубках. Это поражение стало большим шоком для руководства и болельщиков клуба.

Теперь главной целью команды станет успешное выступление в национальном чемпионате и завоевание путевки в еврокубки на следующий сезон. Для Шомуродова и Файзуллаева этот сезон только начинается, и мы надеемся, что они проявят свое мастерство в Суперлиге.

Отправьте эту статью друзьям и любителям футбола!

Как вы думаете, кто главный виновник поражения «Башакшехира»? Что вы думаете об участии узбекских футболистов? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Эльдор ШомуродовАббосбек ФайзуллаевИстанбул БашакшехирИнтер ТуркуФинляндия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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