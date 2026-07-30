Индустрия искусственного интеллекта открыла нового единорога
Стартап Симиле, специализирующийся на разработке технологий искусственного интеллекта, всего за пять месяцев успешно завершил свой второй крупный раунд финансирования. По данным иксбт.ком, компания привлекла инвестиции серии Б в размере 200 миллионов долларов, доведя свою общую стоимость до 2 миллиардов долларов и официально получив статус единорога. Лид-инвестором этого раунда выступил Гриноакс, а Индекс Вентурес, Баин Капитал Вентурес и ряд других крупных фондов внесли свой вклад. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .
Столь высокая скорость финансирования показывает, что спрос и доверие к искусственному интеллекту на рынке стартапов остаются на высоком уровне. Напомним, всего пять месяцев назад Симиле вышла из режима стелс и объявила о привлечении инвестиций серии А на сумму 100 миллионов долларов под руководством Индекс Вентурес. Двукратное увеличение стоимости компании за короткое время подтверждает высокую степень доверия инвесторов к данному проекту.
Как работают симулированные пользователи?Стартап Симиле предлагает симулированных пользователей, созданных с помощью искусственного интеллекта для сфер маркетинга и исследований продуктов. Такой подход позволяет компаниям тестировать свою продукцию на самых ранних этапах с помощью различных искусственных образов без участия реальных людей. Это значительно ускоряет процесс анализа рынка и разработки продукта.
Проект был основан Джуном Сунг Парком (Джун Сунг Парк), докторантом Стэнфордского университета. Основой для стартапа послужил его проект под названием «Смаллвилле», созданный в рамках диссертационной работы, в котором агенты AI выполняли симуляции вплоть до организации вечеринок. На сегодняшний день среди ключевых клиентов компании есть крупные медицинские и розничные сети, в частности КВС Хеалт, которая в настоящее время является одним из основных заказчиков стартапа.
Рост в индустрии и перспективы на будущееГлавная заявленная цель стартапа — точная и правильная симуляция поведения всех восьми миллиардов людей на Земле. Тем не менее, по мнению экспертов, эта задача довольно сложна, поскольку люди — существа крайне непредсказуемые, действующие на основе как логики, так и эмоций. Однако направление симуляции пользователей для исследований уже стало одним из самых перспективных в привлечении венчурных инвестиций на сегодняшний день.
В настоящее время другие компании, работающие в этом направлении, также привлекают внимание инвесторов. В частности, стартап Аару, предлагающий аналогичные услуги, в декабре прошлого года привлек инвестиции серии А с оценкой в 1 миллиард долларов. Последние достижения Симиле показывают, что проведение рыночных исследований с помощью инструментов искусственного интеллекта станет важным инструментом для бизнеса в будущем.
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