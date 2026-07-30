В космосе впервые получены полноценные рентгеновские снимки

·40·Технологии
В космосе впервые получены полноценные рентгеновские снимки

В истории космических исследований человечеству впервые удалось получить полноценные рентгеновские снимки диагностического уровня на орбите Земли. Этот важный научный прорыв станет ключевым шагом в обеспечении безопасности будущих долгосрочных космических экспедиций на Марс и другие отдаленные планеты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, этот успешный эксперимент был проведен международной группой ученых во главе со специалистом клиники Маё Шейной Гиффорд при поддержке NASA и SpaceX. Испытания прошли во время пилотируемой космической миссии Фрам2 компании SpaceX, в ходе которой использовалась компактная и портативная рентгеновская система, предназначенная для отдаленных регионов Земли и спортивных соревнований.

Разницы между космическими и земными снимками не обнаружено

В условиях орбиты космонавты сфотографировали руки, грудную клетку, брюшную полость, а также различные предметы, включая умные часы, как до полета, так и во время пребывания в космосе. Проанализированные независимыми рентгенологами изображения поразили специалистов.

Согласно заключению экспертов, качество, контрастность и четкость рентгеновских снимков, полученных в космосе, ничем не уступают земным аналогам. Отсутствие каких-либо заметных различий между ними на практике подтвердило надежность данной технологии в космических полетах.

Возможности медицинской диагностики расширяются

Известно, что до сих пор единственным методом медицинской визуализации на борту космических кораблей и орбитальных станций оставалось ультразвуковое исследование (УЗИ). Однако УЗИ ограничено тем, что требует участия специально подготовленного оператора.

Портативные рентгеновские аппараты, успешно прошедшие новые испытания, отличаются простотой в использовании. Они предоставляют следующие возможности:

  • Оперативное выявление переломов костей и заболеваний легких;
  • Диагностика различных внутренних травм и состояний;
  • Проверка оборудования на наличие внутренних повреждений и неисправностей без его демонтажа.

Важное значение для будущих дальних экспедиций

Данное исследование имеет крайне важное значение, особенно для предстоящих экспедиций на Марс. Во время полетов на Красную планету члены экипажа не будут иметь возможности экстренно вернуться на Землю в случае серьезной травмы или болезни.

Как отмечают авторы исследования, по мере увеличения продолжительности пилотируемых космических миссий возможность самостоятельной медицинской диагностики становится необходимым элементом безопасности экипажа. Полученные результаты показывают, что компактные рентгеновские системы в будущем могут войти в число стандартного оборудования для длительных космических путешествий.

КосмосРентгенSpaceXNASAМедицина
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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