Узбекистан-2027: Самые важные изменения в налоговой системе (кешбэк, вклады, ставка)

Институт фискального анализа при Министерстве экономики и финансов представил на общественное обсуждение революционные основные направления налоговой политики, планируемой на 2027 год.

Самые резонансные предложения:

Полная отмена 1-процентного кешбэка: Институт подчеркивает, что кешбэк выполнил свою задачу и обходится бюджету слишком дорого (2,1 триллиона сумов в 2027 году). Альтернативный вариант: Предлагается сохранить кешбэк по НДС в размере 12% на отдельные продукты питания для уязвимых слоев населения и ввести целевые лотереи с крупными выигрышами.

5-процентный налог на проценты по банковским вкладам: По состоянию на май 2026 года объем вкладов составил 170 триллионов сумов . Институт предлагает облагать эти доходы налогом по ставке 5%, как и дивиденды. Это может принести в бюджет дополнительные 1,4 триллиона сумов .

Переход на прогрессивный подоходный налог: Поскольку единая 12-процентная ставка, действующая с 2019 года, перестала в полной мере отвечать принципам справедливости, в среднесрочной перспективе предложено перейти на систему взимания подоходного налога на основе прогрессивной шкалы.

Ставки, которые будут сохранены и снижены:

Базовые налоговые ставки: Предлагается оставить без изменений размеры налога на прибыль (15%), налога на доходы физических лиц (12%) и налога на добавленную стоимость (НДС — 12%) .

Снижение налога на прибыль до 15%: Предложено снизить действующую 20-процентную ставку налога на прибыль для банков, мобильных операторов и некоторых других сфер до единых 15%.

Механизмы компенсации потерь бюджета:

Налогообложение банковских услуг НДС: Для покрытия потерь в размере 859 миллиардов сумов от снижения налога на прибыль предлагается обложить НДС отдельные комиссионные услуги банков (ведение счетов, кассовое обслуживание, обмен валюты).

Повышение акциза на алкоголь: Предложено увеличить ставку акциза на алкогольную продукцию с 48 тысяч сумов до 70 тысяч сумов, но с новым механизмом, снижающим налоговую нагрузку на местных производителей.

Другие важные изменения и результаты:

Эффективность НДС: За счет полной автоматизации процессов возврата НДС планируется довести коэффициент эффективности с 57% до 63% и получить дополнительные 5 триллионов сумов поступлений.

Неэффективность налоговых льгот: Было отмечено, что снижение социального налога с 12% до 1% в сфере общественного питания не принесло ожидаемого результата (повышения официальной занятости).

ИП и самозанятые: Предложено устранить разницу между ними и приравнять социальный платеж к размеру минимальной заработной платы.

Углеродный налог: Внедрение углеродного налога для крупных промышленных предприятий планируется с 2028 года.

Возражения:

В ходе мероприятия налоговый консультант Мурод Мухаммаджонов подчеркнул, что основное внимание должно быть направлено не на изменение налоговых ставок, а на сокращение теневой экономики. По его словам, в условиях, когда в некоторых сферах в неформальном секторе работает более 90% бизнеса, четкие механизмы по вовлечению их в легальную экономику отражены недостаточно.

Таблица основных данных

Показатель / Информация Детали Предлагающий орган Институт фискального анализа (при МЭФ) Целевой год 2027 год Резонансные предложения Отмена 1% кешбэка, налог 5% на вклады, прогрессивный подоходный налог Дополнительные поступления в бюджет (Ожидаемые) От эффективности НДС: 5 трлн сумов; От вкладов: 1,4 трлн сумов Кому снижается налоговая нагрузка Банки и мобильные операторы (Налог на прибыль до 15%) Центр возражений Нехватка механизмов сокращения теневой экономики Углеродный налог (План) С 2028 года (подготовка в 2027 году)

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