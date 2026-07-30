Узбекистан-2027: Самые важные изменения в налоговой системе (кешбэк, вклады, ставка)

·62·Экономика
Узбекистан-2027: Самые важные изменения в налоговой системе (кешбэк, вклады, ставка)

Институт фискального анализа при Министерстве экономики и финансов представил на общественное обсуждение революционные основные направления налоговой политики, планируемой на 2027 год.

Самые резонансные предложения:

  • Полная отмена 1-процентного кешбэка: Институт подчеркивает, что кешбэк выполнил свою задачу и обходится бюджету слишком дорого (2,1 триллиона сумов в 2027 году).

    • Альтернативный вариант: Предлагается сохранить кешбэк по НДС в размере 12% на отдельные продукты питания для уязвимых слоев населения и ввести целевые лотереи с крупными выигрышами.

  • 5-процентный налог на проценты по банковским вкладам: По состоянию на май 2026 года объем вкладов составил 170 триллионов сумов. Институт предлагает облагать эти доходы налогом по ставке 5%, как и дивиденды. Это может принести в бюджет дополнительные 1,4 триллиона сумов.

  • Переход на прогрессивный подоходный налог: Поскольку единая 12-процентная ставка, действующая с 2019 года, перестала в полной мере отвечать принципам справедливости, в среднесрочной перспективе предложено перейти на систему взимания подоходного налога на основе прогрессивной шкалы.

Ставки, которые будут сохранены и снижены:

  • Базовые налоговые ставки: Предлагается оставить без изменений размеры налога на прибыль (15%), налога на доходы физических лиц (12%) и налога на добавленную стоимость (НДС — 12%).

  • Снижение налога на прибыль до 15%: Предложено снизить действующую 20-процентную ставку налога на прибыль для банков, мобильных операторов и некоторых других сфер до единых 15%.

Механизмы компенсации потерь бюджета:

  • Налогообложение банковских услуг НДС: Для покрытия потерь в размере 859 миллиардов сумов от снижения налога на прибыль предлагается обложить НДС отдельные комиссионные услуги банков (ведение счетов, кассовое обслуживание, обмен валюты).

  • Повышение акциза на алкоголь: Предложено увеличить ставку акциза на алкогольную продукцию с 48 тысяч сумов до 70 тысяч сумов, но с новым механизмом, снижающим налоговую нагрузку на местных производителей.

Другие важные изменения и результаты:

  • Эффективность НДС: За счет полной автоматизации процессов возврата НДС планируется довести коэффициент эффективности с 57% до 63% и получить дополнительные 5 триллионов сумов поступлений.

  • Неэффективность налоговых льгот: Было отмечено, что снижение социального налога с 12% до 1% в сфере общественного питания не принесло ожидаемого результата (повышения официальной занятости).

  • ИП и самозанятые: Предложено устранить разницу между ними и приравнять социальный платеж к размеру минимальной заработной платы.

  • Углеродный налог: Внедрение углеродного налога для крупных промышленных предприятий планируется с 2028 года.

Возражения:

В ходе мероприятия налоговый консультант Мурод Мухаммаджонов подчеркнул, что основное внимание должно быть направлено не на изменение налоговых ставок, а на сокращение теневой экономики. По его словам, в условиях, когда в некоторых сферах в неформальном секторе работает более 90% бизнеса, четкие механизмы по вовлечению их в легальную экономику отражены недостаточно.

Таблица основных данных

Показатель / Информация

Детали

Предлагающий орган

Институт фискального анализа (при МЭФ)

Целевой год

2027 год

Резонансные предложения

Отмена 1% кешбэка, налог 5% на вклады, прогрессивный подоходный налог

Дополнительные поступления в бюджет (Ожидаемые)

От эффективности НДС: 5 трлн сумов; От вкладов: 1,4 трлн сумов

Кому снижается налоговая нагрузка

Банки и мобильные операторы (Налог на прибыль до 15%)

Центр возражений

Нехватка механизмов сокращения теневой экономики

Углеродный налог (План)

С 2028 года (подготовка в 2027 году)

Скорее отправьте эту новость о революционных налоговых изменениях своим близким и знакомым предпринимателям!

Как вы смотрите на отмену кешбэка и введение налога на вклады в Узбекистане? Оставляйте свои мнения в комментариях!

УзбекистанМинистерство экономики и финансов
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Объявлены курсы валют на 31 июляОбъявлены курсы валют на 31 июляВчера, 16:3231 июля ожидается снижение курса доллара31 июля ожидается снижение курса доллараВчера, 10:5130 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)30 афганских предпринимателей в Ташкенте: какова цель? (фото)29.07, 23:05Опубликованы курсы валют на 30 июляОпубликованы курсы валют на 30 июля29.07, 16:1930 июля ожидается снижение курса доллара30 июля ожидается снижение курса доллара29.07, 11:40Опубликованы курсы валют на 29 июляОпубликованы курсы валют на 29 июля28.07, 17:35
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
Границы закрыты: Узбекистан и Пакистан выбрали путь в обход Афганистана
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
7 июля ожидается рост курса доллара
7 июля ожидается рост курса доллара
Объявлены курсы валют на 8 июля
Объявлены курсы валют на 8 июля
8 июля ожидается снижение курса доллара
8 июля ожидается снижение курса доллара
Объявлены курсы валют на 9 июля
Объявлены курсы валют на 9 июля
Объявлены курсы валют на 10 июля
Объявлены курсы валют на 10 июля
30 июля ожидается снижение курса доллара
30 июля ожидается снижение курса доллара