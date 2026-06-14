Xiaomi работает над загадочным устройством Мадрид: это может быть следующий флагман

·22·Технологии
Xiaomi работает над загадочным устройством Мадрид: это может быть следующий флагман

Китайский технологический гигант Xiaomi начал тестирование своего следующего крупного проекта — нового смартфона под кодовым названием Мадрид. Устройство, появившееся в базе данных ГСМА ИМЭИ, предположительно относится к будущей флагманской линейке бренда. Прохождение сертификации новой моделью свидетельствует о том, что процесс подготовки к коммерческому запуску официально начат. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

На данный момент этот смартфон, зарегистрированный под номерами моделей 2611ФПНФАР, 2611ФПНФАГ, 2611ФПНФАИ и М154ФФ, предназначен сразу для нескольких крупных рынков. Эти номера указывают на то, что готовятся специальные версии устройства для Китая, Индии, Японии и глобального рынка. Обычно Xiaomi представляла свои флагманы сначала на внутреннем рынке, откладывая глобальный релиз на несколько месяцев, но в этот раз ситуация может измениться.

Технические характеристики и ожидания

Согласно данным издания Гизмочина, под кодовым названием Мадрид может скрываться Xiaomi 18 или его Про-версия. Если эти предположения подтвердятся, мы станем свидетелями появления одного из самых мощных устройств в индустрии смартфонов. Слухи о техническом оснащении устройства указывают на то, что оно будет значительно превосходить предыдущие модели.

Ожидается, что в качестве основной аппаратной части будет установлен флагманский чип следующего поколения от Qualcomm — Snapdragon 8 Элите Ген 6 Pro. Также предполагается оснащение оперативной памятью типа ЛПДДР6, которая выведет скорость обмена данными на новый уровень. Эта комбинация обеспечит смартфону непревзойденную производительность не только в повседневных задачах, но и в сложных играх и при работе с алгоритмами AI.

Также появились предварительные данные о внешнем виде и дисплее смартфона. Согласно сообщениям, Xiaomi Мадрид будет оснащен компактным, но высококачественным экраном с диагональю от 6,3 до 6,4 дюйма. Такой размер делает устройство удобным для управления одной рукой и соответствует сегменту «компактных флагманов», который становится все более популярным.

Стратегия выхода на глобальный рынок

Появление номеров моделей для всех регионов на раннем этапе свидетельствует об изменении международной стратегии Xiaomi. Для пользователей из Узбекистана это также радостная новость, так как ранняя подготовка глобальной версии может означать, что новый флагман поступит в магазины страны вскоре после официальной презентации.

На данный момент компания официально не объявила точное название и дату презентации этой модели. Однако ускорение процессов сертификации говорит о том, что в ближайшие месяцы появятся более подробная информация и официальные тизеры Xiaomi Мадрид.

XiaomiMadridСмартфонТехнологииФлагман
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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