AMD пытается доказать превосходство бюджетных ноутбуков над MacBook Neo

Компания AMD, один из гигантов полупроводникового рынка, начала маркетинговую атаку на продукцию Apple. Последовав примеру Intel, AMD опубликовала данные, показывающие, что ноутбуки на базе их доступных процессоров значительно превосходят популярную модель MacBook Neo. Подобные сравнения важны для понимания баланса между ценой и производительностью в мире технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В своем сравнении AMD привела в пример ноутбук HP Омнибук Кс Флип. Это устройство, оцениваемое на рынке США примерно в 610 долларов, оснащено процессором Ryzen 5 220. Интересно, что, хотя этот процессор был представлен в начале 2025 года, технически он основан на архитектуре Zen 4 2023 года. По сути, это ребрендинг моделей Ryzen 5 8540У и Ryzen 5 7545У.

Различия в играх и программном обеспечении

Специалисты AMD отмечают, что в плане компьютерных игр устройства Apple все еще отстают от традиционных систем ПК. По данным иксбт.ком, 15 из 20 самых популярных игр не работают на платформе MacBook Neo в нативном режиме. По сравнению с базой игр на платформе Стеам, количество проектов, адаптированных для macOS, все еще крайне мало.

Однако стоит учитывать один нюанс: MacBook Neo никогда не позиционировался как игровое устройство. Кроме того, графический чип Radeon 740М в процессоре Ryzen 5 220 также нельзя назвать мощным игровым инструментом. Тесты показывают, что эта графическая система способна потянуть только старые или не слишком требовательные современные игры (например, Кунтер Стрике 2 на низких настройках).

Технические преимущества и производительность

AMD утверждает, что их бюджетное решение превосходит продукт Apple по следующим параметрам:

Объем ССД-накопителя в два раза больше, чем у модели MacBook Neo;

Более богатый набор портов для подключения различных внешних устройств;

Наличие самой современной и быстрой версии технологии беспроводной связи Wi-Fi;

Производительность в некоторых вычислительных процессах до 57% выше, чем у чипа А18 Pro.

На рынке Узбекистана ноутбуки с процессорами AMD также рассматриваются как более доступная альтернатива продукции Apple. Особенно для студентов и офисных сотрудников в сегменте 600-700 долларов чипы Ryzen выделяются своей многозадачностью. Apple, в свою очередь, пытается удержать клиентов за счет энергоэффективности и целостности экосистемы.

В заключение можно сказать, что данное сравнение от AMD носит скорее маркетинговый характер. MacBook Neo и бюджетные ноутбуки на Windows предназначены для совершенно разных аудиторий. Тем не менее, такая конкуренция в конечном итоге обеспечивает потребителям больше выбора и технологическое развитие.