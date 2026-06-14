AMD пытается доказать превосходство бюджетных ноутбуков над MacBook Neo

·0·Технологии
AMD пытается доказать превосходство бюджетных ноутбуков над MacBook Neo

Компания AMD, один из гигантов полупроводникового рынка, начала маркетинговую атаку на продукцию Apple. Последовав примеру Intel, AMD опубликовала данные, показывающие, что ноутбуки на базе их доступных процессоров значительно превосходят популярную модель MacBook Neo. Подобные сравнения важны для понимания баланса между ценой и производительностью в мире технологий. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В своем сравнении AMD привела в пример ноутбук HP Омнибук Кс Флип. Это устройство, оцениваемое на рынке США примерно в 610 долларов, оснащено процессором Ryzen 5 220. Интересно, что, хотя этот процессор был представлен в начале 2025 года, технически он основан на архитектуре Zen 4 2023 года. По сути, это ребрендинг моделей Ryzen 5 8540У и Ryzen 5 7545У.

Различия в играх и программном обеспечении

Специалисты AMD отмечают, что в плане компьютерных игр устройства Apple все еще отстают от традиционных систем ПК. По данным иксбт.ком, 15 из 20 самых популярных игр не работают на платформе MacBook Neo в нативном режиме. По сравнению с базой игр на платформе Стеам, количество проектов, адаптированных для macOS, все еще крайне мало.

Однако стоит учитывать один нюанс: MacBook Neo никогда не позиционировался как игровое устройство. Кроме того, графический чип Radeon 740М в процессоре Ryzen 5 220 также нельзя назвать мощным игровым инструментом. Тесты показывают, что эта графическая система способна потянуть только старые или не слишком требовательные современные игры (например, Кунтер Стрике 2 на низких настройках).

Технические преимущества и производительность

AMD утверждает, что их бюджетное решение превосходит продукт Apple по следующим параметрам:

  • Объем ССД-накопителя в два раза больше, чем у модели MacBook Neo;
  • Более богатый набор портов для подключения различных внешних устройств;
  • Наличие самой современной и быстрой версии технологии беспроводной связи Wi-Fi;
  • Производительность в некоторых вычислительных процессах до 57% выше, чем у чипа А18 Pro.
На рынке Узбекистана ноутбуки с процессорами AMD также рассматриваются как более доступная альтернатива продукции Apple. Особенно для студентов и офисных сотрудников в сегменте 600-700 долларов чипы Ryzen выделяются своей многозадачностью. Apple, в свою очередь, пытается удержать клиентов за счет энергоэффективности и целостности экосистемы.

В заключение можно сказать, что данное сравнение от AMD носит скорее маркетинговый характер. MacBook Neo и бюджетные ноутбуки на Windows предназначены для совершенно разных аудиторий. Тем не менее, такая конкуренция в конечном итоге обеспечивает потребителям больше выбора и технологическое развитие.

AMDAppleMacBook NeoRyzenТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Глобальная версия Oppo Рено 16 Pro впервые появилась в тестах GeekbenchГлобальная версия Oppo Рено 16 Pro впервые появилась в тестах GeekbenchСегодня, 13:20Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5Пользователи Samsung Galaxy С23 столкнулись с проблемами после обновления One UI 8.5Сегодня, 12:56NASA и SpaceX изменили стратегию посадки на Луну: теперь полет будет выполняться напрямуюNASA и SpaceX изменили стратегию посадки на Луну: теперь полет будет выполняться напрямуюСегодня, 11:22Солнце на столе: стартап Avalanche добился огромных результатов на миниатюрном реактореСолнце на столе: стартап Avalanche добился огромных результатов на миниатюрном реактореСегодня, 10:59Microsoft теряет сотни долларов с каждой проданной консоли Ксбокс СериесMicrosoft теряет сотни долларов с каждой проданной консоли Ксбокс СериесСегодня, 10:51SpaceX меняет схему полета на Луну: Starship станет космическим буксиромSpaceX меняет схему полета на Луну: Starship станет космическим буксиромСегодня, 09:51
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Почему искусственный интеллект Google не может правильно написать свое название?
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Ученые создали солнечные элементы в 10 тысяч раз тоньше человеческого волоса
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Pro представлен в Китае: камера 200 Мп и аккумулятор 8000 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Honor 600 Смарт Эдитион: с камерой 200 Мп и аккумулятором 8600 мАч
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Модели Galaxy С23, С24 и С25 Ultra лишились функций One UI 8.5
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Стали известны цвета iPhone 18 Pro: темно-вишневый станет главным трендом
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Обнаружены микробы, создающие строительные материалы из марсианского грунта
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус
Смартфон Xiaomi Air отменен: камера 200 Мп и ультратонкий корпус