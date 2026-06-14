Борьба с киберпреступностью: ФБР построило специальный город-симулятор в США

·17·Технологии
Борьба с киберпреступностью: ФБР построило специальный город-симулятор в США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США запустило уникальный тренировочный полигон под названием Кинетик Кйбер Ранге, предназначенный для борьбы с кибератаками и подготовки специалистов в области цифровой криминалистики. Этот комплекс, расположенный в Хантсвилле, штат Алабама, представляет собой полноценный макет типичного американского городка и служит для разработки эффективных мер против огромного экономического ущерба, наносимого киберпреступниками. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно данным иксбт.ком, реализация этого проекта не случайна. По отчету ФБР за 2025 год, ущерб от киберпреступлений в США достиг рекордных 20,9 миллиарда долларов. Это на 26 процентов больше, чем в прошлом году. В качестве основной угрозы выделяются программы-вымогатели (рансомваре), направленные на критически важную инфраструктуру.

Синтез виртуального мира и реальной инфраструктуры

На территории Кинетик Кйбер Ранге площадью около 2 тысяч квадратных метров расположены полностью оборудованные жилые дома, отель, автозаправочная станция, продуктовый магазин, здание суда, больница и энергетическая компания. Все объекты связаны между собой дорогами и светофорами, оснащенными цифровыми системами, работающими в режиме реального времени.

Специалисты ФБР отмечают, что главное преимущество полигона — его полная изоляция от внешних сетей. Это позволяет экспертам безопасно моделировать различные кибератаки и изучать их последствия. С февраля 2025 года здесь прошли повышение квалификации более 1400 сотрудников, включая представителей федеральных и местных ведомств.

Особое значение имеет центр обработки данных (дата-кентер) внутри комплекса. В нем установлено более 200 серверов, работающих на операционных системах Windows и Линукс. По словам руководителя программы Дэйва Бичборда, условия в серверных комнатах — теснота, низкая температура и шум — максимально приближены к тем, с которыми следователи сталкиваются в реальной жизни.

Человеческая жизнь и цифровая безопасность

В ходе тренировок на полигоне рассматриваются критические сценарии, такие как выход из строя систем больницы. В таких ситуациях специалистов учат принимать решения в условиях дефицита времени и сильного давления. Подобная подготовка может стать решающей для спасения человеческих жизней во время реальной атаки.

Также Кинетик Кйбер Ранге является площадкой для тестирования новых методов в области цифровой криминалистики. Здесь используются специальные инструменты, позволяющие обходить механизмы защиты на устройствах таких гигантов, как Apple и Google. Хотя эти методы вызывают споры из-за использования уязвимостей, о которых не сообщается производителям, ФБР считает их необходимыми для раскрытия преступлений.

Подводя итог, создание такого «кибер-города» показывает, насколько актуален вопрос информационной безопасности в современном мире. По мере расширения масштабов кибератак правоохранительные органы вынуждены выводить на новый уровень не только технические средства, но и практические навыки специалистов.

ФБРКибербезопасностьСШАТехнологииКиберпреступность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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