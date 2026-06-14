ДипКул представила неожиданное решение: установка огромных кулеров в СФФ-корпуса

·20·Технологии
ДипКул представила неожиданное решение: установка огромных кулеров в СФФ-корпуса

Компания ДипКул, производитель компьютерных комплектующих, представила неожиданное и уникальное решение для энтузиастов компактных системных блоков (СФФ — Смалл Форм Фактор). Обычно малогабаритные корпуса известны тем, что не могут вместить крупные системы охлаждения, однако инженеры ДипКул решили эту проблему, радикально изменив конструкцию корпуса. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, компания представила новый тип компактного корпуса, на боковой панели которого имеется специальное отверстие. Через это отверстие массивные процессорные кулеры могут выступать за пределы корпуса. Такой подход направлен на поддержание баланса между компактностью и высокой производительностью, позволяя пользователям охлаждать самые мощные процессоры даже в небольшом корпусе.

Концепция нового дизайна и его преимущества

На представленных изображениях видно, что гигантский кулер, такой как ДипКул Ассассин В, выступает наружу, так как не помещается внутри корпуса. Хотя визуально это выглядит несколько необычно, с технической точки зрения это дает ряд преимуществ. Во-первых, пользователь не ограничен низкопрофильными кулерами с низкой производительностью. Во-вторых, кулер напрямую забирает холодный воздух из помещения, что еще больше повышает эффективность охлаждения.

Однако это решение может немного противоречить основной философии СФФ-корпусов. Компактные корпуса обычно выбирают для экономии места и эстетичного внешнего вида. Выступающий кулер увеличивает общие габариты системы и делает ее форму нестандартной. Это определенно может вызвать неудобства у некоторых пользователей или не соответствовать их эстетическим предпочтениям.

Рыночное положение и перспективы

Продукция ДипКул известна на рынке своей доступностью и качеством. Если этот корпус пойдет в серийное производство, он может стать популярным среди геймеров и оверклокеров, которые ценят уникальный дизайн и ставят производительность на первое место. Особенно это будет актуально для компактных систем, оснащенных мощными видеокартами NVIDIA RTX и высокопроизводительными процессорами.

На данный момент ДипКул не предоставила официальной информации о точном названии, технических характеристиках и дате выхода этого необычного корпуса в продажу. Не исключено, что с помощью этой модели компания изучает реакцию пользователей на подобные гибридные решения. Если проект окажется успешным, в будущем другие производители также могут представить подобные корпуса с «открытой» конструкцией.

DeepCoolSFFТехнологииКомпьютерыСистемы Охлаждения
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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