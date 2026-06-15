Великобритания планирует запретить социальные сети для детей младше 16 лет

Правительство Великобритании готовится принять решительные меры для защиты несовершеннолетних от негативного влияния цифрового мира. Ожидается, что премьер-министр страны Кир Стармер в ближайшие дни объявит о плане официального запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Эта инициатива может стать одним из крупнейших шагов по сохранению психического здоровья подрастающего поколения в эпоху современных технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщают издания Те Гуардиан и Финанкиал Тимес, Стармер раскроет детали этой новой политики в своем выступлении в понедельник. Правительство долгое время изучало влияние социальных сетей на поведение и безопасность подростков и теперь решило перейти к конкретным законодательным мерам. Утверждается, что британский опыт будет схож с недавно принятыми строгими правилами в Австралии.

Какие платформы затронет запрет?

Согласно правительственным источникам, в список ограничений войдут самые популярные платформы в мире. В частности, доступ к следующим сервисам для лиц младше 16 лет может быть ограничен:

TikTok, Instagram и Facebook;

YouTube и Reddit;

Кс (бывший Twitter), Threads и Snapchat;

Стриминговые платформы Twitch и Кик.

Стоит отметить, что онлайн-игры и гейминг-приложения не будут полностью запрещены, однако к ним будут введены новые требования. Например, в этих приложениях будет обязательно отключена функция общения юных пользователей с незнакомцами через чат. Также будет закрыт доступ к романтическим и сексуальным чат-ботам для лиц младше 18 лет, а также приняты меры против практики ночного бесконечного скроллинга (лате-нигхт скроллинг) в социальных сетях.

За этими жесткими мерами стоят серьезные трагедии и общественный запрос. В частности, мать убитого подростка Брианны Гей стала активным участником движения за запрет социальных сетей в Великобритании. По словам женщины, расстройство пищевого поведения и склонность к самоповреждению у ее дочери усилились именно из-за вредоносного контента в интернете. Подобные случаи заставляют правительство пересмотреть алгоритмы социальных сетей и их влияние на психику молодежи.

Критика и технические проблемы

Однако, как и любое ограничение, эта инициатива не лишена критики. Некоторые эксперты считают, что такие запреты могут нарушить конфиденциальность пользователей и изолировать детей от общества. Также одной из главных проблем остается несовершенство систем проверки возраста (аге верификатион). Существующие на данный момент технологии не позволяют подтвердить возраст детей со 100% точностью, что может затруднить исполнение закона.

Правительство Великобритании будет использовать действующие полномочия по регулированию для введения этого запрета, но при необходимости будут разработаны и новые законопроекты. Если этот план будет реализован, Британия станет одной из стран с самым строгим законодательством в вопросах безопасности молодежи. Ожидается, что это, в свою очередь, послужит примером для других европейских государств.