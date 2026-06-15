Великобритания планирует запретить социальные сети для детей младше 16 лет

·21·Технологии
Великобритания планирует запретить социальные сети для детей младше 16 лет

Правительство Великобритании готовится принять решительные меры для защиты несовершеннолетних от негативного влияния цифрового мира. Ожидается, что премьер-министр страны Кир Стармер в ближайшие дни объявит о плане официального запрета на использование социальных сетей для детей младше 16 лет. Эта инициатива может стать одним из крупнейших шагов по сохранению психического здоровья подрастающего поколения в эпоху современных технологий. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщают издания Те Гуардиан и Финанкиал Тимес, Стармер раскроет детали этой новой политики в своем выступлении в понедельник. Правительство долгое время изучало влияние социальных сетей на поведение и безопасность подростков и теперь решило перейти к конкретным законодательным мерам. Утверждается, что британский опыт будет схож с недавно принятыми строгими правилами в Австралии.

Какие платформы затронет запрет?

Согласно правительственным источникам, в список ограничений войдут самые популярные платформы в мире. В частности, доступ к следующим сервисам для лиц младше 16 лет может быть ограничен:

  • TikTok, Instagram и Facebook;
  • YouTube и Reddit;
  • Кс (бывший Twitter), Threads и Snapchat;
  • Стриминговые платформы Twitch и Кик.
Стоит отметить, что онлайн-игры и гейминг-приложения не будут полностью запрещены, однако к ним будут введены новые требования. Например, в этих приложениях будет обязательно отключена функция общения юных пользователей с незнакомцами через чат. Также будет закрыт доступ к романтическим и сексуальным чат-ботам для лиц младше 18 лет, а также приняты меры против практики ночного бесконечного скроллинга (лате-нигхт скроллинг) в социальных сетях.

За этими жесткими мерами стоят серьезные трагедии и общественный запрос. В частности, мать убитого подростка Брианны Гей стала активным участником движения за запрет социальных сетей в Великобритании. По словам женщины, расстройство пищевого поведения и склонность к самоповреждению у ее дочери усилились именно из-за вредоносного контента в интернете. Подобные случаи заставляют правительство пересмотреть алгоритмы социальных сетей и их влияние на психику молодежи.

Критика и технические проблемы

Однако, как и любое ограничение, эта инициатива не лишена критики. Некоторые эксперты считают, что такие запреты могут нарушить конфиденциальность пользователей и изолировать детей от общества. Также одной из главных проблем остается несовершенство систем проверки возраста (аге верификатион). Существующие на данный момент технологии не позволяют подтвердить возраст детей со 100% точностью, что может затруднить исполнение закона.

Правительство Великобритании будет использовать действующие полномочия по регулированию для введения этого запрета, но при необходимости будут разработаны и новые законопроекты. Если этот план будет реализован, Британия станет одной из стран с самым строгим законодательством в вопросах безопасности молодежи. Ожидается, что это, в свою очередь, послужит примером для других европейских государств.

ВеликобританияСоциальные СетиКир СтармерБезопасностьТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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