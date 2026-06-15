Asus представила компактное и доступное зарядное устройство GaN мощностью 100 Вт

Тайваньский технологический гигант Asus продолжает устанавливать новые стандарты на рынке мобильных аксессуаров. Компания представила свое новое мощное и доступное зарядное устройство GaN. Гаджет отличается не только компактными размерами, но и возможностью одновременной зарядки четырех устройств, включая ноутбук. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

По данным ixbt.com, главное преимущество новинки заключается в использовании технологии нитрида галлия (GaN). Эта технология позволяет значительно уменьшить размеры устройства, одновременно снижая нагрев и повышая эффективность по сравнению с традиционными кремниевыми зарядными устройствами. Размеры устройства составляют 75 x 61 x 29 мм, а вес — всего 211 граммов.

Технические возможности и конфигурация портов

Инженеры Asus спроектировали новую модель по схеме «3C+1A». Это означает, что в распоряжении пользователя будут три порта USB-C и один порт USB-A. Такая конфигурация очень удобна для современных пользователей, так как большинство гаджетов уже перешли на стандарт USB-C, однако потребность в порте USB-A для старых кабелей сохраняется.

Что касается распределения мощности, устройство обладает следующими возможностями:

Основные порты USB-C1 и USB-C2 при раздельном использовании обеспечивают мощность до 100 Вт;

Третий порт USB-C ограничен мощностью 20 Вт;

Порт USB-A обеспечивает скорость до 22,5 Вт (протокол SCP).

Устройство также примечательно своей универсальностью. Оно поддерживает популярные протоколы быстрой зарядки, такие как Power Delivery (PD), PPS, Quick Charge (QC) и SCP. Это обеспечивает совместимость не только с продукцией Apple и Samsung, но и со смартфонами, планшетами и даже мощными ноутбуками многих других брендов.

Интеллектуальное распределение мощности и ценовая политика

При одновременном подключении нескольких гаджетов система Asus интеллектуально перераспределяет мощность. Например, если заняты два основных порта, они выдают 60 Вт и 30 Вт. Даже при занятых четырех портах основной порт сохраняет мощность 45 Вт, что достаточно для работы ноутбука.

С точки зрения дизайна устройство также имеет практичные решения: вилка выполнена складной, что позволяет занимать меньше места в сумке во время путешествий. Ожидается, что корпус будет предложен в нескольких цветах, что позволит пользователям выбрать вариант по своему вкусу.

Самое удивительное — это цена устройства. Asus оценивает этот новый GaN-зарядник примерно в 25 долларов США (179 юаней). Учитывая, что брендовые аксессуары с такими характеристиками обычно стоят значительно дороже, эта модель, несомненно, скоро станет популярной. Пока устройство выходит на рынок Китая, но ожидается, что вскоре оно появится и на международной арене.