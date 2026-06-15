Honor представила сверхпрочный смартфон Кс70 Pro Max: аккумулятор 8560 мА·ч и ИП69К

Компания Honor, занимающая прочные позиции на рынке смартфонов, неожиданно представила нового представителя серии Кс70 — модель Кс70 Pro Max. Устройство привлекает внимание не только своими техническими характеристиками, но и устойчивостью к экстремальным условиям, а также аккумулятором сверхвысокой емкости. По данным иксбт.ком, новинка появилась в онлайн-магазинах без предварительных анонсов. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Главным преимуществом Honor Кс70 Pro Max является огромный аккумулятор емкостью 8560 мА·ч. Этот показатель является одним из рекордных среди современных смартфонов. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки мощностью 90 В, а также функцию обратной зарядки (реверсе чаргинг) для питания других гаджетов. Это делает его идеальным выбором для длительных поездок и регионов с ограниченным доступом к электросети.

Экран и производительность

Смартфон оснащен 6,79-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с разрешением 2640 кс 1200 пикселей. Экран полностью покрывает цветовую гамму ДКИ-П3, а пиковая яркость достигает 6000 нит. Для защиты зрения пользователей внедрена технология ПВМ (ШИМ) с частотой 3840 Гц, которая значительно снижает мерцание экрана.

Внутри устройства установлен процессор Snapdragon 6 Ген 4 Энханкед Эдитион. Что касается памяти, пользователям предлагается 8 GB оперативной и до 512 GB встроенной памяти. В качестве программного обеспечения выбрана новейшая оболочка МагикОС 10.0 на базе Android 16, что обеспечивает плавную работу системы и доступ к современным функциям.

Максимальная защита и дополнительные функции

Корпус Honor Кс70 Pro Max защищен по стандартам ИП66, ИП68, ИП69 и даже ИП69К. Это означает, что смартфон не боится не только воды и пыли, но и струй горячей воды под высоким давлением. Защита такого уровня обычно встречается только в специализированных защищенных телефонах, но Honor успешно реализовала это в смартфоне с современным дизайном.

Другие особенности устройства включают:

Основная камера 50 Мп и фронтальная камера 8 Мп;

Стереодинамики для качественного звука;

Модуль NFC для бесконтактных платежей;

Инфракрасный (ИК) порт для управления бытовой техникой;

Высокоскоростной стандарт связи Wi-Fi 6.

Учитывая популярность продукции этого бренда, ожидается, что новая модель вскоре появится и на полках местных магазинов. На международном рынке цена Honor Кс70 Pro Max начинается примерно от 295 долларов. Такое соотношение цены и возможностей делает устройство одним из самых конкурентоспособных смартфонов в среднем сегменте.