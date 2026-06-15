Корпорация Фокс покупает стриминговую платформу Року за 22 миллиарда долларов

·2·Технологии
Корпорация Фокс покупает стриминговую платформу Року за 22 миллиарда долларов

Американский медиагигант Фокс объявил о приобретении компании Року с целью резкого укрепления своих позиций на рынке стриминга. Общая стоимость сделки составляет примерно 22 миллиарда долларов и включает транзакцию в виде наличных средств и акций. Ожидается, что этот шаг станет важным поворотным моментом для Фокс в переходе от традиционного телевидения к цифровому формату. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

Руководство Фокс подчеркивает, что в результате этого слияния возникнет третья по величине телевизионная компания в США. Сделка объединяет лидерство Фокс в области прямых спортивных трансляций и новостей с обширной технологической экосистемой Року. Это даст компании значительное преимущество в условиях меняющихся привычек потребления видеоконтента зрителями.

Новый этап на рынке стриминга и рекламы

Року на данный момент является крупной платформой, охватывающей более 100 миллионов домохозяйств. Получив прямой доступ к этой аудитории, Фокс планирует подготовить еще более привлекательные предложения для рекламодателей. Кроме того, бесплатный стриминговый сервис Туби от Фокс и недавно запущенная платформа Фокс Оне будут интегрированы с устройствами Року.

Генеральный директор Фокс Лаклан Мердок назвал это приобретение «решающим» моментом в истории компании. По его словам, новаторская роль Року в сфере стриминга и опыт Фокс в создании контента объединятся, полностью изменив профиль роста компании. Эта стратегия призвана снизить зависимость от традиционного кабельного телевидения.

Основатель и глава Року Энтони Вуд также выразил удовлетворение сделкой, отметив, что сотрудничество с Фокс позволит ускорить инновации и предоставлять зрителям более качественные услуги. Для справки: в 2020 году Фокс приобрела платформу Туби за 440 миллионов долларов, что свидетельствует о том, что интерес компании к цифровой сфере начался задолго до этого.

Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний, и ожидается, что все юридические процессы будут завершены в первой половине 2027 года. Для осуществления этой крупной покупки Фокс привлекла кредит в размере 12 миллиардов долларов. Данная сделка может существенно повлиять на баланс сил не только на американском, но и на мировом медиарынке.

FoxRokuСтримингМедиаБизнес
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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